Ryan Reynolds suit l'entraînement sportif “bestial” de Hugh Jackman pour le prochain Deadpool et c'est hallucinant

Pour la sortie du film Deadpool 3, l’acteur Ryan Reynolds a décidé de suivre un entraînement sportif éprouvant : celui de Hugh Jackman, aussi appelé “la bête”. Zoom.

Musculation plusieurs fois par jour, poids ultra-lourds et alimentation à plus de 8000 calories, voici ce qui définit l’entraînement de Hugh Jackman pour obtenir le corps de Wolwerine. À chaque nouveau volet, l’acteur se lance dans un entrainement agressif qui transforme sa silhouette. D’ailleurs, il partage très régulièrement des vidéos de lui sur Instagram en train de réaliser des exercices de musculation.

De son côté, Ryan Reynolds ne semble pas être un grand fan de sport. Toutefois, lorsqu’il s’agît de travail, l’acteur ne fait les choses à moitié. Et à l’occasion de la sortie prochaine de Deadpool 3, l’acteur a décidé de se remettre en forme et d’avoir une silhouette digne du super-héros qu’il incarne. Résultat : il a décidé de suivre l’entrainement très strict de Hugh Jackman. Comme le rapporte Insider, Ryan Reynolds s’est confié sur ce programme sportif à ET Canada et assuré que Hugh Jackman était une “bête” : “J'essaie… Hugh Jackman est une bête, tu sais ? Il est clairement obsédé par son propre corps. Donc, suivre quelqu'un qui est aussi diligent va être difficile. Mais, oui, c’est amusant".

Sur Instagram, c’est avec humour que Ryan Reynolds a dévoilé son entrainement. Il a partagé une photo de lui à la salle de sport en sweatshirt pour légende : “Keeping Up With The Jackmans”.