L'athlète Anouk Garnier grimpe 110 mètres à la corde sous la tour Eiffel et bat un record du monde

Double championne du monde de course d’obstacles, Anouk Garnier a réalisé un exploit incroyable ce mercredi 10 avril, en battant le record du monde de montée à la corde en se hissant jusqu’au deuxième étage de la Tour Eiffel.

Le mot “impossible” ne fait clairement pas partie du lexique de l’athlète Anouk Garnier. Un mental d’acier pour gravir la Dame de Fer, c’est ce qu’il lui a fallu pour réaliser une performance sportive exceptionnelle.

Double championne du monde de course à obstacles, elle s’était donnée le défi de grimper jusqu’au deuxième étage de la Tour Eiffel à la corde. 110 mètres à gravir à la force de ses bras !

Ce mercredi 10 avril, elle s’est donc présentée aux alentours de 9 heures du matin, sous les yeux des membres de sa famille et quelques amis, venus pour l’encourager. Autant dire qu’ils n’ont pas fait le déplacement pour rien car ils ont assisté à un moment historique : “Beaucoup m’ont dit que ça serait impossible, que ça resterait un rêve. Mais je ne me suis pas arrêté à ça ! J’y ai toujours cru malgré les moments difficiles et les doutes”, confie-t-elle sur Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Riding Zone (@ridingzone)

Un record pour lutter contre le cancer

En réalisant cette ascension, Anouk Garnier a non seulement dépassé le record féminin (26 mètres), de très loin, mais aussi le record masculin (90 mètres). 110 mètres de montée à la corde, c’est tout simplement un record mondial ! L’athlète a réussi cette prouesse en seulement 18 minutes : “C’est dur, il y a des moments où on ne peut plus, mais d’avoir tout le monde sur le parvis qui m’encourageait, ça m’a donné vraiment une super force”.

Crédit photo : iStock

En plus de l’aspect sportif, Anouk Garnier a souhaité réaliser ce rêve pour soutenir une cause qui lui est chère : la lutte contre le cancer du sein, dont sa mère est atteinte. Elle avait alors lancé une collecte de dons pour soutenir ce combat contre la maladie : “Le corps humain, il a un potentiel extraordinaire, et moi quand je vois ma maman qui était limitée, j’ai envie d’en faire encore plus”, confie-t-elle dans une interview accordée à la Ligue contre le cancer.

Une chose est sûre : Anouk Garnier n’en restera pas là. Fière d’être l’une des porteuses de la flamme olympique, elle ambitionne également de nouvelles ascensions afin de battre ce record incroyable.