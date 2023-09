L'IA dans le sport : quelle sera l'utilité de cette nouvelle technologie ?

Le thème de l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres et les clubs sportifs pourraient également en profiter. Moins de blessures, de meilleurs pronostics - tout cela ressemble à une meilleure gestion des événements sportifs. D'un autre côté, les systèmes d'IA pourraient également avoir un impact sur les bookmakers, qui jouent un rôle important dans les grands événements sportifs. Le thème de paris sportif est plus actuel que jamais, de nombreuses personnes font des pronostics avant le tournoi. Si les systèmes d'IA prédisent les cotes possibles, cela pourrait changer le travail des bookmakers. Souvent, toutes ces discussions sur l'avenir font oublier que l'IA joue déjà un rôle dans le sport de haut niveau. Voici un petit aperçu de la situation actuelle et des perspectives d'avenir.

Des statistiques à l'IA - comment les calculs peuvent évoluer

Que ce soit dans le secteur des paris ou dans le calcul des adversaires, les bookmakers, les entraîneurs et autres experts du sport travaillent depuis longtemps avec des statistiques. Celles-ci sont utilisées pour calculer des probabilités à l'aide d'algorithmes et ainsi prévoir un résultat. L'évaluation des statistiques dans le domaine de l'entraînement sert en outre à calculer les performances d'un athlète individuel mais aussi de toute une équipe. Différents facteurs tels que la précision, l'endurance, la vitesse et le taux de réussite peuvent être pris en compte.

Même si les statistiques peuvent être précieuses pour planifier son équipe et évaluer ses adversaires, elles prennent beaucoup de temps à lire. Il est tout simplement impossible pour le personnel d'entraînement d'éplucher des quantités gigantesques de données et c'est précisément là que les IA pourraient à l'avenir prendre en charge une partie des tâches. Les systèmes d'IA sont capables d'analyser en quelques minutes un ensemble complexe de données et de fournir le résultat souhaité. On peut également imaginer un pré-filtrage des informations, de sorte que l'entraîneur n'ait plus qu'à vérifier quelques faits.

Recrutement de joueurs à l'aide de l'IA - quand une machine sélectionne les jeunes talents

La tâche d'un recruteur consiste à trouver le prochain grand talent pour l'équipe. Pour ce faire, il dispose d'une période déterminée et de la possibilité d'observer en direct les candidats prometteurs. Un système qui a fait ses preuves depuis des années, mais qui fait aussi perdre beaucoup de potentiel. Dans la pratique, il n'est jamais possible d'observer tous les candidats potentiels et il est probable que le plus grand talent se perde. A l'avenir, ces tâches seront prises en charge par des systèmes d'intelligence artificielle. En outre, des clubs comme le Werder Brême en Allemagne travaillent déjà avec l'intelligence artificielle pour le scouting.

Le système joue alors le rôle d'analyste. Les recruteurs rédigent des rapports sur les joueurs évalués, qui sont souvent librement disponibles. Il est impossible de tous les lire et de les analyser, un système d'IA peut créer une structure. Sur la base des informations disponibles, il est également possible pour l'IA d'émettre un pronostic sur le joueur. Elle prédit ainsi l'évolution à attendre et le potentiel d'un joueur.

Pour les clubs eux-mêmes, le passage au scouting artificiel est un grand soulagement, car ils peuvent plus facilement évaluer des joueurs du monde entier et les considérer comme des membres de l'équipe. Il est également envisageable que l'IA fasse une présélection et que le recruteur humain convoque ensuite ses candidats et les soumette à un examen.

Mieux évaluer l'adversaire - quand l'intelligence artificielle observe

Le plus grand défi dans le sport est l'adversaire. Une équipe adverse difficile à évaluer demande plus d'efforts qu'une équipe dont le style de jeu est bon mais connu. Les systèmes d'IA sont capables de traiter de grandes quantités de données sur les mouvements et les joueurs et d'en déduire des modèles. Dans une certaine mesure, les entraîneurs et les observateurs objectifs y parviennent également, mais il existe des limites claires. Sur la base de l'analyse des mouvements de jeu, une IA est potentiellement en mesure de fournir des informations approfondies sur la stratégie de l'adversaire. Les entraîneurs humains peuvent utiliser ces résultats pour élaborer la meilleure contre-stratégie offensive et défensive.

Il est également envisageable que les systèmes d'IA soient en mesure d'effectuer des analyses en temps réel pendant un match. Les systèmes de collecte de données et les capteurs correspondants fournissent un feed-back direct et permettent ainsi à l'entraîneur de prendre de nouvelles décisions. Il est important que l'utilisation de l'IA reste équitable. Les systèmes correspondants sont très coûteux et, en cas de ressources financières inégales, certaines équipes pourraient être désavantagées. Pour maintenir l'équité dans le sport, il faut toujours viser le même niveau, même pour l'analyse des adversaires.

Journalisme sportif et IA - les reporters seront-ils superflus à l'avenir ?

Depuis ChatGPT au moins, il est clair que les systèmes d'IA peuvent même travailler comme des auteurs. Certes, ils continuent à faire des erreurs et à préparer leurs contenus avec des émotions aplaties, mais ils maîtrisent très bien la base de la création de textes. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir des journalistes sportifs ? Les textes des quotidiens et des magazines en ligne seront-ils à l'avenir directement rédigés par l'IA après que le match a été analysé à l'aide de capteurs ?

Le journalisme sportif pourrait effectivement être modifié par l'utilisation accrue de l'IA, mais les reporters ne seront probablement pas mis au chômage. Même si une IA peut utiliser les informations traitées et les convertir en texte, elle ne peut pas interviewer les joueurs et n'est pas en mesure de capter les émotions. Il serait toutefois possible que de tels systèmes proposent au journaliste un catalogue d'interviews avec des questions et qu'ils rédigent finalement des rapports sur la base des informations collectées.

L'avantage serait que le reporter lui-même serait déchargé et aurait plus de temps pour suivre les questions journalistiques (interviews, observations du match) et y répondre.

Le sport se numérise et l'intelligence artificielle y joue un rôle important

Nous observons la numérisation du sport depuis de nombreuses années déjà. Les preuves vidéo dans le football et la mesure de l'efficacité de l'entraînement à l'aide de capteurs et de wearables sont devenues la norme pour les grandes équipes. Les avantages sont évidents, mais ces possibilités augmentent également la pression sur les performances. Le joueur devient un prestataire transparent, ses fonctions, ses forces et ses faiblesses sont sous surveillance permanente. Un sentiment qui n'est pas toujours agréable, mais qui doit servir à augmenter l'efficacité.

Grâce aux systèmes d'IA, il est possible de perfectionner encore cette surveillance. Les données continuent d'être déterminées, mais elles ne sont plus analysées et évaluées par un être humain, mais par une IA. L'avantage de cette méthode est que l'IA peut reconnaître encore plus rapidement des modèles et ainsi identifier d'éventuels points faibles. Cela pourrait fonctionner de manière similaire dans le domaine des preuves vidéo. Alors qu'il faut aujourd'hui encore un contrôle des arbitres, une IA pourrait à l'avenir décider si un ballon était hors-jeu ou si le but est valable.

Pour l'équité dans le sport, il est important que de tels systèmes soient toujours utilisés à grande échelle et que certaines équipes ne s'achètent pas des avantages en raison de meilleures finances.