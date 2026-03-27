Les femmes transgenres désormais interdites de participer aux épreuves féminines des Jeux olympiques

Le Comité international olympique a interdit aux femmes transgenres et aux athlètes atteints de troubles du développement sexuel (DSD) de participer aux épreuves féminines des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 et des Jeux à venir.

Kirsty Coventry, présidente du CIO, a déclaré que cette décision historique avait été prise car « il ne serait pas juste que des hommes biologiques concourent dans la catégorie féminine ».

Le CIO a également confirmé que tous les athlètes souhaitant concourir dans la catégorie féminine lors des prochains Jeux olympiques devront se soumettre à un test SRY (gène de la région Y déterminant le sexe) unique afin de déterminer leur sexe biologique. Ce test est généralement réalisé à l'aide d'un prélèvement buccal non invasif ou d'un test de salive.

Kirsty Coventry a déclaré que cette décision, qui s'applique aux sports individuels et collectifs de haut niveau, reposait sur des données scientifiques et visait à préserver l'équité et la sécurité du sport féminin.

« En tant qu'ancienne athlète, je crois fermement au droit de tous les olympiens de participer à une compétition équitable. La politique que nous avons annoncée repose sur des données scientifiques et a été élaborée sous la direction d’experts médicaux. Aux Jeux Olympiques, même les plus infimes écarts peuvent faire la différence entre la victoire et la défaite. Il est donc tout à fait clair qu’il ne serait pas équitable que des hommes biologiques concourent dans la catégorie féminine. De plus, dans certains sports, cela ne serait tout simplement pas sans danger. Chaque athlète doit être traité avec dignité et respect, et les athlètes ne devront se soumettre à un contrôle qu’une seule fois dans leur vie. »

Le monde du sport est confronté depuis plus d’une décennie à la question de la participation des personnes transgenres et des athlètes présentant des DSD (différences de développement sexuel) dans la catégorie féminine. En 2021, la haltérophile néo-zélandaise Laurel Hubbard est devenue la première femme transgenre à participer aux Jeux olympiques après sa transition.

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Un test de dépistage à faire une fois

Il y a également eu plusieurs cas très médiatisés d’athlètes atteints de DSD, déclarés de sexe féminin à la naissance mais possédant des chromosomes masculins et des taux de testostérone masculins, qui ont remporté des médailles olympiques. Parmi eux figurent la Sud-Africaine Caster Semenya, médaillée d’or olympique du 800 m féminin à Londres en 2012 et à Rio en 2016, ainsi que la boxeuse Imane Khelif à Paris en 2024.

Dans un document de dix pages présentant sa nouvelle politique, le CIO précise clairement que les femmes transgenres, qui sont passées du sexe masculin au sexe féminin, ainsi que les athlètes atteints d'un trouble du développement sexuel (DSD) conservent les avantages liés au fait d'avoir traversé la puberté masculine.

« On observe un avantage de performance de 10 à 12 % chez les hommes dans la plupart des épreuves de course à pied et de natation. Cet avantage dépasse les 20 % dans la plupart des épreuves de lancer et de saut. Et il peut même dépasser 100 % dans les disciplines qui font appel à la puissance explosive, comme les sports de contact, de levée de poids et de frappe. Les athlètes transgenres XY et les athlètes présentant un DSD XY ont généralement des testicules et des taux de testostérone dans la fourchette masculine. La grande majorité d’entre eux sont sensibles aux androgènes, ce qui signifie que leur corps est réceptif à la testostérone et en tire parti pendant la croissance et le développement, ainsi que tout au long de leur carrière sportive. Le Mouvement olympique a un intérêt impérieux à disposer d’une catégorie féminine fondée sur le sexe, car cela est nécessaire pour garantir l’équité, la sécurité et l’intégrité dans la compétition de haut niveau. »

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Le document soutient que le test de dépistage du gène SRY est le meilleur moyen de vérifier le sexe biologique d’une personne, et qu’il n’est pas intrusif.

« Sur la base de preuves scientifiques, le CIO considère que la présence du gène SRY est fixe tout au long de la vie et constitue une preuve très précise qu’un athlète a connu un développement sexuel masculin. De plus, le CIO considère que le dépistage du gène SRY par prélèvement de salive, de frottis buccal ou d’échantillon sanguin est non intrusif par rapport à d’autres méthodes possibles. »

Une nouvelle politque exclusive au sport de haut niveau

Le CIO a déclaré que sa nouvelle politique devait être adoptée par toutes les fédérations sportives internationales et les instances dirigeantes des grandes manifestations, telles que les Jeux olympiques d’été et d’hiver. Il a clairement précisé qu’elle ne s’appliquait qu’au sport de haut niveau et non aux programmes sportifs amateurs ou de loisirs.

L'association caritative Sex Matters a déclaré soutenir la décision du CIO.

« Nous saluons sans réserve les nouvelles directives du CIO qui garantissent une catégorie féminine sûre et équitable. Le dépistage du SRY est un examen simple, non invasif, effectué une seule fois dans la vie, qui rend le sport féminin aux athlètes féminines. »

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D'autres ont toutefois réagi avec déception, notamment l'association caritative Dsdfamilies.

« L'équité dans la compétition est importante, mais les règles d'éligibilité doivent également être proportionnées et alignées sur les normes contemporaines de prise en charge des DSD, plutôt que de causer un préjudice prévisible et évitable à ce groupe minoritaire vulnérable. Nous craignons que les procédures proposées ne témoignent pas toujours du niveau de compréhension, de dignité et de respect que cette question requiert. »

Quoi qu’il en soit, en statuant de manière claire sur ce sujet controversé, le CIO se prémunit de toute polémique future concernant la légitimité des athlètes olympiques à concourir.