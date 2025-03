Les premiers maillots de Michael Jordan et Kobe Bryant vendus aux enchères à un prix record ?

Les premiers maillots avec lesquels les légendes du basket Michael Jordan et Kobe Bryant ont commencé leur carrière vont être mis en vente aux plus offrants. Un record pourrait d’ailleurs tomber.

Avis aux amoureux de basket-ball, les premiers maillots portés par les légendes Michael Jordan et Kobe Bryant vont être mis aux enchères. C’est la maison américaine Sotheby's, spécialisée dans les articles de luxe, qui a la charge de vendre les deux objets de collection aux plus offrants.

« Ils sont d'une rareté extrême. Les premiers maillots de rookie représentent la genèse de la carrière d'un athlète. Pour les collectionneurs en quête de véritables pièces, c'est une occasion unique », estiment les experts dans un communiqué.

Crédit photo : Agora Sports

De plus, ces ventes pourraient entrer dans l’histoire et atteindre des chiffres jusque-là jamais vus, selon les experts : « Les artefacts extrêmement rares des deux icônes du basket-ball pourraient rapporter collectivement plus de 20 millions de dollars ». Le record est établi par un maillot Michael Jordan, vendu 10,1 millions d’euros en 2022. Il risque d’être pulvérisé cette année.

Des objets de collection uniques mis en vente à New York

Crédit photo : Sotheby's

Cette fois-ci, il s’agit du tout premier maillot porté par la star des Chicago Bulls le 5 octobre 1984. Sous le chiffre 23 du basketteur, on peut encore déceler les numéros des joueurs ayant porté le jersey avant lui. En effet, lors de son premier match, Michael Jordan n’avait pas reçu son propre maillot. De plus, la police de caractère du numéro est différente sur le devant et le dos du vêtement. Nul doute que ces anecdotes participent au cachet de l’objet.

Crédit photo : Wikipedia

Le maillot de Kobe Bryant est celui qu’il a porté lors de son tout premier match en NBA durant la saison 1996-1997. La légende des Lakers a perdu la vie en 2020 dans un accident d’hélicoptère au côté de sa fille et sa disparition hante encore les fans de basket et de sport. On peut donc s’attendre à une rude bataille quand on sait que ce maillot est très recherché par les passionnés.

La vente aux enchères aura lieu à New York. Le maillot de Michael Jordan sera mis en vente le 26 mars prochain, tandis que celui de Kobe Bryant le sera le 10 avril.