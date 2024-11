Cette mamie bat le record du monde en faisant 1575 pompes en une heure

L’âge n’est qu’un détail pour DonnaJean Wilde qui vient de battre à plate couture le record du monde féminin du nombre de pompes effectué en une heure.

On n’arrête plus la mamie la plus sportive du monde. Après le record du monde féminin de gainage réalisé en début d’année, DonnaJean Wilde vient de battre un nouveau record.

La Canadienne de 58 ans a mis le gainage de côté pour s’adonner aux pompes. L’exercice peut être difficile pour beaucoup de personnes, y compris certains sportifs amateurs. Mais pas pour DonnaJean Wilde.

En une heure montre en main, la mamie sportive a effectué 1575 pompes, brisant par ailleurs le précédent record à 17 minutes de la fin du temps imparti. D’après le Guinness World Records, DonnaJean Wilde a réalisé 620 pompes lors des 20 premières minutes. Pour réaliser cet exploit, DonnaJean Wilde a pu compter sur le soutien de sa famille et sur un programme strictement respecté.

Un record battu sous les encouragements de sa famille

Crédit photo : Guinness World Records

Même si elle est férue de sport, DonnaJean Wilde a dû s’entraîner durement pour inscrire une nouvelle fois son nom dans le livre Guinness des Records. Rigoureuse et disciplinée, la tenante du titre a raconté s’être entraînée chaque jour à hauteur de 500 pompes.

Le jour J, DonnaJean Wilde a été encouragée par 11 de ses 12 petits-enfants qui ont, semble-t-il, été ravis du résultat : « Ma grand-mère est officiellement incroyable ! » avait écrit l’un d’eux sur une pancarte.

Visiblement, la présence de ses petits-enfants est allée droit au cœur la recordwoman de la discipline : « J’ai dû retenir les larmes et les émotions de joie et continuer. Je me sentais toujours assez forte et je visais un grand nombre de pompes à réaliser dans les 17 prochaines minutes », a raconté DonnaJean Wilde au Guinness.

« Mon message, c’est d'y croire, a déclaré la gagnante dans une vidéo partagée par le Guinness World Records. Choisissez de croire en vous et en les autres. Lancez-vous chaque jour et donnez tout ce que vous avez ».