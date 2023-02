Super Bowl 2023 : les Chiefs de Kansas City sacrés champions au terme d'une finale spectaculaire

Quatre ans après son dernier sacre, les Chiefs de Kansas City ont remporté le Super Bowl, le troisième de son histoire, au terme d’une finale haletante. Menés à la mi-temps, les Chiefs ont renversé les Eagles au bout du suspense pour s'imposer 38-35 dans un des plus beaux Super Bowl de l'histoire.

La messe annuelle de la NFL, championnat nord-américain de football américain, s’est déroulée cette nuit à la State Farm Arena de Glendale, dans l’Arizona. Un Super Bowl qui mettait aux prises les deux meilleures équipes de la saison : les Philadelphie Eagles et les Kansas Chiefs.

Cela nous promettait donc un combat dantesque et le début du match a donné le ton puisque les Eagles ont marqué dès leur premier drive par l'intermédiaire de leur quarterback révélation, Jalen Hurts. Cependant, les Chiefs n’ont pas douté longtemps et ont égalisé dans la foulée grâce Travis Kelce, leur thight end star.

Dos à dos à la fin du premier quart-temps (7-7), le Super Bowl va tourner à l’avantage des Eagles dans le second quart-temps avec un touchdown de AJ Brown qui reçoit la balle sur une passe de 45 yards. Si les Chiefs piétinent en attaque, leur défense garde le cap et force une perte de balle de Jalen Hurts pour marquer un touchdown et égaliser de nouveau.

Seulement voilà, le quarterback des Eagles, novice à ce stade, a les nerfs solides et va inscrire un doublé avant la mi-temps pour remettre son équipe devant. Pendant ce temps, la cheville de Patrick Mahomes, quarterback de Kansas City et MVP de la saison, se tord sur un plaquage. Les Chiefs sont menés 24-14 à la mi-temps, moment choisi pour Rihanna pour nous délivrer une superbe prestation.

Kansas City l’emporte au bout du suspense

Inquiétant à cause de sa cheville affaiblie, Mahomes rassure dès le retour des vestiaires et permet à Isiah Pacheco de marquer un touchdown pour les Chiefs. Le suspense est à son comble et les Eagles n’ont que six points d’avance à l’amorce du dernier quart-temps (27-21).

Un écart rapidement comblé car Kansas City va prendre la main dans ce match pour la première fois dès le début du quatrième quart-temps avec un touchdown de Kadarius Toney, rapidement suivi par un second de Skyy Moore. Un retournement de situation incroyable !

Dos au mur, Philadelphie n’a plus le choix et ne renonce pas en trouvant la end zone grâce à… Jalen Hurts encore une fois. Le triplé pour le quarterback, qui en plus va convertir la transformation à deux points pour égaliser à 35-35 !

Kansas City remporte le 57e Super Bowl ! Incroyable match qui se sera joué... dans les dernières secondes !

Seulement voilà, l’expérience des Chiefs va primer et Patrick Mahomes va confisquer la balle les cinq dernières minutes pour offrir le coup de pied vainqueur à son équipe à 10 secondes de la fin. Victoire 38-35 de Kansas City qui remet la main sur le trophée Vince Lombardi, pour la troisième fois de son histoire, quatre ans après son dernier sacre. Patrick Mahomes est, lui, nommé MVP du SuperBowl pour la deuxième fois de sa carrière.