Un footballeur de 15 ans meurt en plein match dans des circonstances glaçantes

Au sujet de l'auteur : Thibault Lansade

Rédacteur en chef de Demotivateur. Passionné de sport, de jeux vidéo et de culture geek, mais également fervent défenseur des animaux et des causes justes, je sillonne les tréfonds d'internet à la recherche de sujets insolites pour informer, amuser et émerveiller mes lecteurs.