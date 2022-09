Une semaine après avoir fêté ses 100 ans, cette femme court 5 km en 1 heure et 31 secondes

Il y a un an, une femme âgée de 99 ans a participé pour la première fois à une course de 5 km, qu’elle a fini en une heure. Un an plus tard, la femme aujourd’hui centenaire a de nouveau couru 5 km en 1 heure et 31 secondes.

Dans le Connecticut, l’année dernière, une femme pas comme les autres a participé à une course locale de 5 km. La coureuse était Marion Mic Roberts, une femme âgée de 99 ans. Accompagnée de son collier de perles, la vieille dame a terminé la course en 56 minutes.

À voir aussi

Un an plus tard et une semaine après avoir fêté ses 100 ans, Marion a décidé de participer de nouveau à la course. Cette fois-ci, elle a terminé les 5 km en 1 heure et 31 secondes. Avant ses 99 ans, la centenaire n’avait jamais participé à un tel marathon, ce qui prouve qu’il n’est jamais trop tard pour commencer une nouvelle activité.

À 100 ans, elle fait une course de 5 km

Si Marion a eu l’idée de participer à la course, c’est avant tout grâce à sa famille. Depuis quelques années, la grand-mère allait encourager ses petits-enfants qui participaient à la course du Connecticut. D’un coup de tête, son fils Chuck lui a alors proposé de participer, ce qu’elle a accepté.

À l’occasion de sa deuxième course, la centenaire avait vêtu un chemisier et un pantalon et était accompagnée de son fils Chuck et sa belle-fille Donna.

« Elle a 40 ans de plus que moi et elle ne ralentit pas. Elle donne le ton, et nous la suivons », a déclaré sa belle-fille.

Crédit photo : Lori Riley / Hartford Courant / TNS

Pour s’occuper et se motiver pendant qu’elle courait, Marion a écouté Franck Sinatra. Grâce à son excellent parcours, la centenaire a été élue gagnante parmi les coureurs de plus de 80 ans. Elle a reçu une pluie d’applaudissements quand elle a franchi la ligne d’arrivée, a reçu une médaille de la part des organisateurs de la course, et de nombreux coureurs lui ont demandé une photo. Toute cette agitation a surpris Marion, qui ne s’attendait pas à un tel engouement.

« Je pensais que ça avait l’air amusant. Je pensais juste que je le ferais et que je reviendrais à la fin et que je rentrerais à la maison. Je ne m’attendais pas à tout ça », a-t-elle avoué.

La centenaire est en bonne condition physique

Dans sa vie, Marion a toujours été active. Quand elle était plus jeune, elle donnait des cours de danse et aimait skier. Elle a également beaucoup joué au golf, jusqu’à ce qu’elle soit contrainte d’arrêter à l’âge de 80 ans à cause d’une blessure à l’épaule.

« Elle prend un seul médicament par jour. Elle est en parfaite santé, c’est son attitude. Elle a surmonté beaucoup d’obstacles et a continué », a déclaré sa belle-fille.

Crédit photo : iStock

Malgré les difficultés de santé que Marion a pu rencontrer, elle a toujours tenu à reprendre une activité physique et à se battre. Il y a deux ans, la vieille dame s’est cassée le bassin et a été atteinte du Covid-19.

Aujourd’hui, elle est habituée à marcher plus de 3 km par jour, est une adepte de la pétanque et adore jouer au bridge très tard dans sa résidence pour personnes âgées.