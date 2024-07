JO 2024 : une sexagénaire en fauteuil roulant abandonnée sous un soleil de plomb devant le stade de Nice

Ce mercredi 24 juillet, une sexagénaire en situation de handicap se faisait une joie d’assister à un match de football olympique à l’Allianz Riviera de Nice. Malheureusement, l’accueil qui lui a été réservé à gâché ce plaisir.

Si la cérémonie d’ouverture a lieu ce vendredi, les Jeux Olympiques ont déjà démarré pour certaines disciplines comme le football et le rugby à 7. Pour le rugby à 7, tous les matchs se déroulent au Stade de France à Saint-Denis. En revanche, pour le football, ce sont de nombreux stades à travers la France qui se sont parés des couleurs olympiques pour accueillir des matchs.

La première journée de compétition, ce mercredi 24 juillet, a été émaillée de quelques dysfonctionnements autour des matchs de football. La pelouse du stade Geoffroy Guichard, à Saint-Étienne, a été le théâtre d’un envahissement de terrain par quelques supporters lors d’une fin de match très confuse entre l’Argentine et le Maroc. Le match a repris deux heures plus tard pour rejouer seulement trois minutes avec un but égalisateur finalement annulé. Au Parc des Princes, à Paris, ce sont des problèmes d’accès au stade qui ont été signalés.

À Nice, l’organisation s’est montrée aussi défaillante aux abords du stade de l’Allianz Riviera. Preuve en est le calvaire subi par une sexagénaire niçoise en fauteuil roulant. Arrivée à 16h, soit 1h avant le coup d’envoi du match opposant la Guinée à la Nouvelle-Zélande, elle a raté le début du match après avoir été laissée dehors sans abri sous un soleil de plomb.

Crédit photo : Allianz Riviera

Devant l’entrée, elle se retrouve avec une autre personne en fauteuil roulant, une Américaine, qui attend d’entrer. Le problème étant que les agents de sécurité n’ont pas la clé des ascenseurs permettant aux personnes en situation de handicap de les faire rentrer dans le stade.

L’Allianz Riviera rejette la faute sur… l’organisation des JO

C’est seulement au bout de 40 minutes d’attente que les agents de sécurité proposent aux deux femmes de se mettre au frais dans un garage, sans pour autant leur dire si elles pourront assister au match. Quinze minutes plus tard, les deux femmes peuvent entendre les hymnes nationaux résonner depuis l'extérieur.

La sexagénaire a confié à Nice-Matin que ce moment lui avait donné “envie de pleurer”. Finalement, ce sont des pompiers qui sont arrivés avec une clé ouvrant la grille, permettant d’accéder à la rampe PMR (Personnes à Mobilité Réduite). Une heure et quart après leur arrivée au stade, et donc quinze minutes après le début du match, elles ont enfin pu prendre place et assister à la rencontre.

Crédit photo : Allianz Riviera

Elle a également précisé avoir demandé des explications à l’Allianz Riviera mais les responsables du stade ont expliqué que les ascenseurs étaient en panne et que la faute revenait à… l’organisation des Jeux Olympiques. Ça commence bien avant de commencer !