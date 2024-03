Une ex-participante à l'émission de Karine Le Marchand a récemment confié avoir été dupée par un arnaqueur.

De plus en plus de personnes sont victimes de ce que l'on appelle des arnaques sentimentales et se retrouvent dépouillées, du jour au lendemain, par des escrocs manipulateurs dont ils s'éprennent. Ces derniers les font en effet miroiter avec de belles promesses d'amour puis disparaissent une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient.

Personne n'est pas épargnée, pas ce genre de mésaventure. Maria, ex-candidate de « L'Amour est dans le pré » peut en témoigner !

Ancienne prétendante de l'agriculteur Jean-Paul - qui l'avait finalement repoussée dans la saison 18 de l'émission l'an dernier - cette dernière a en effet vécu ce genre d'expérience désagréable.

Crédit photo : Capture d'écran / Facebook

Victime d'une arnaque sentimentale, Maria de « L'Amour est dans le pré » craque

Âgée de 60 ans, Maria a ainsi raconté sa douloureuse mésaventure sur les réseaux sociaux, où elle est très active depuis son passage à la télévision.

« Je viens de me faire berner, berner grave. Il y a encore des toxiques autour de moi, ce n'est pas facile. Mais là, je viens de me faire arnaquer sentimentalement. J'en ai un petit peu ras-le-bol de tous ces mecs qui jouent avec les sentiments des femmes, j'en ai plus que marre. Désolée mais je ne suis vraiment pas bien là, je ne sais pas quoi faire. Ce n'est pas bien de jouer avec les sentiments des gens, le cœur des femmes. Je craque parce que c'est un grand ras-le-bol », a-t-elle ainsi raconté, les larmes dans la voix, dans une vidéo publiée le 20 mars sur son compte Tik Tok, qui totalise plus de 225 000 abonnés.

« Il y a un certain Doudou qui est un manipulateur. J'ai rencontré cette personne, ça fait trois mois qu'il me mène en bateau. Il a fait la même chose à mon amie. J'ai beaucoup de femmes qui m'ont envoyé des captures d'écran, des conversations. Ce n'est pas un doudou, c'est un pervers, un manipulateur qui va vous briser le cœur. Demain matin, je vais à la gendarmerie déposer plainte », a-t-elle précisé dans une deuxième vidéo.

Un coup dur pour la sexagénaire qui, après avoir été éconduite par Jean-Paul, pensait avoir enfin retrouvé l'amour.