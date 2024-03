Détruite, Inès Reg rétablit la vérité sur son altercation avec Natasha Saint-Pier dans « Danse avec les Stars »

Depuis plusieurs semaines, l’émission Danse avec les stars est touchée par des rumeurs visant Inès Reg et Natasha Saint-Pier. Accusée d’avoir proféré des menaces de mort contre la chanteuse, Inès Reg a décidé de tout révéler sur son compte Instagram et de rétablir la vérité.

Souvenez-vous : il y a quelques jours, nous vous informions des rumeurs visant plusieurs candidats de l’émission Danse avec les Stars. L’humoriste Inès Reg était accusée d’avoir insulté et proféré des menaces de mort à l’encontre de Natasha Saint-Pier. Cette histoire a fait tellement de bruit qu’Inès Reg a finalement décidé de prendre la parole sur son compte Instagram.

Dans une longue série de stories, l’humoriste a expliqué toute la vérité sur cette histoire en révélant sa version des faits, bien différente de celle véhiculée jusqu’à présent. Face caméra, elle a tout raconté dans les moindres détails, rapportant l’enfer qu’elle avait vécu dans les coulisses de l’émission.

Crédit photo : TF1

S’il est vrai que Natasha Saint-Pier a bien déposé une main courante contre Inès Reg, celle-ci n’a jamais proféré de menace de mort contre la chanteuse, bien au contraire. En réalité, c’est l’humoriste qui est la principale victime de cette histoire. Explications.

Natasha Saint-Pier a insulté Inès Reg

Comme le raconte Inès Reg, tout a commencé le 31 janvier dernier, lorsqu’elle est allée voir Natasha Saint-Pier pour lui demander de baisser le son de sa musique afin qu’elle puisse répondre aux questions de son journaliste. En réponse, Natasha Saint-Pier a insulté Inès Reg de “petite salope”, des propos choquants qui ont bouleversé l’humoriste. En larmes, cette dernière raconte que par la suite, Natasha Saint-Pier s’est justifiée en affirmant qu’il s’agissait d’une blague et d’une petite “mise en scène”.

“Si moi, Inès Reg, petite nana de 31 ans qui habite dans le 93 et qui est d’origine algérienne, et je précise ça car tout ça est très bien ressorti, si j’avais dit à une maman de 43 ans qu’elle était une petite salope… Je vous laisse imaginer, et vous n’avez pas besoin d’imaginer très longtemps car c’est ce qui est en train de m’arriver alors que je n’ai rien fait”, a confié Inès Reg en faisant référence au lynchage médiatique auquel elle fait face sans raison.

Crédit photo : TF1

Le lendemain de cette altercation, Inès Reg a reçu un appel de TF1 précisant que la production avait vu la scène, qui avait été filmée. Ayant des preuves des insultes proférées par Natasha Saint-Pier, cette dernière a été mise à pied pendant trois jours. Cependant, l’histoire ne s’est pas arrêtée là puisque la semaine suivante, Inès Reg a remarqué que plus aucun candidat ne lui adressait la parole et ne la félicitait après ses prestations. Une rumeur a également circulé prétextant que l’humoriste aurait refusé d’apparaître aux côtés de Keiona pour “des raisons d’images”. Une fausse information qu’Inès Reg a totalement démenti.

Une main courante

Alors que les drames s’enchaînaient pour Inès Reg, elle a également appris que Natasha Saint-Pier avait déposé une main courante contre elle, selon des informations rapportées par Le Parisien.

“J’appelle Natasha et j’ai honte car je suis persuadée qu’il n’y a pas de main courante puisque j’ai vécu cette histoire. Je dis : “Nana je suis désolée j’ai honte, mais les journalistes du Parisien essaient de me joindre parce qu’ils disent que t’aurais posé une main courante.” Et elle me répond : “Ouais c’est vrai, j’ai posé une main courante”, explique Inès Reg, sous le choc.

La raison de cette plainte ? Natasha Saint-Pier aurait eu peur d’Inès Reg et de son équipe et craignait que ses amis ne s’en prennent à elle... pour aucune raison valable. Enfin, l’humoriste a affirmé qu’aucune menace de mort n’a été proférée contre qui que ce soit et a voulu conclure son témoignage par un message de paix.

“Je n’ai aucune haine envers qui que ce soit. Je n’en veux à personne. Si ça s’est passé comme ça, c’est que ça devait se passer comme ça, ce qui m’arrive doit parvenir à quelque chose de bien. Danse avec les stars, c’est une vraie famille et je suis sincère quand je vous dis ça. Parce que dans les familles on s’aime, on se déchire, on se reparle, on se rabiboche. Aujourd'hui, on en est là. C’est une vraie famille, on s’entend tous bien, on rigole bien, on s’est compris, on est expliqué. Stop. Que de la danse, du rire, du partage d’émotions, que du kiff.”