La vérité sur le « gros malaise » d'Inès Reg sur le plateau de DALS révélée ? Christophe Licata sort du silence

Vendredi dernier, Inès Reg a été victime d’un malaise pendant l’émission Danse avec les stars diffusée en direct, l’empêchant de défendre sa place et d’être soumise aux votes du public. Une absence qui ravive la polémique qui enfle depuis plusieurs semaines.

Cette saison de Danse avec les stars est secouée par une vive polémique à cause des tensions entre Inès Reg et Natasha Saint-Pier. Cette dernière aurait insulté l’humoriste en coulisse et les altercations entre les deux femmes auraient mené Natasha Saint-Pier et son danseur à poser une main courante contre Inès Reg.

Accablée par les médias, cette dernière a tenu à se défendre en publiant une longue série de vidéos sur son compte Instagram afin de donner sa version des faits. Une vidéo à laquelle a répondu Natasha Saint-Pier, également sur ses réseaux sociaux.

Crédit photo : TF1

Depuis cette affaire, le climat est tendu dans l’émission et cette ambiance pesante s’est ressentie ce vendredi 5 avril, lors du septième prime. Quelque temps après avoir dansé, Inès Reg s’est absentée du plateau, au moment de la danse de Natasha Saint-Pier. Dans un premier temps, le présentateur Camille Combal a annoncé que l’humoriste avait besoin de “prendre l’air” après s’être sentie mal en loges. Mais Inès Reg ne revenant toujours pas, TF1 a décidé de faire intervenir le médecin de l’émission en direct pour donner de ses nouvelles.

“Elle a fait un gros malaise, a-t-il affirmé. Elle va mieux mais pas suffisamment pour que j’estime qu’elle soit capable de revenir sur le plateau ce soir. J’ai dû prendre cette décision contre sa volonté.”

Christophe Licata brise le silence

Étant absente et ne pouvant pas continuer la compétition, Inès Reg n’a pas été soumise aux votes du public. Une dérogation possible une seule fois dans l’émission, d’après le règlement de Danse avec les stars. Si Inès Reg ne s’est pas exprimée sur son malaise, certaines personnes présentes en coulisses ont affirmé au Parisien qu’elle avait été victime d’une crise d’angoisse.

Crédit photo : TF1

Quelques jours plus tard, l’absence d’Inès Reg continue de faire débat car de nombreux internautes l’accusent d’avoir menti pour pouvoir être qualifiée directement pour la prochaine étape. Des réactions qui ont fait sortir Christophe Licata, le danseur d’Inès Reg, du silence. Sur Instagram, il a décidé de répondre à une internaute qui a affirmé : “On s’en fout, c’est du fake, ouvrez les yeux” en répondant : “Comment on peut réussir à répandre autant de méchanceté ? Étiez-vous là ?”

Selon les proches d’Inès Reg, comme le blogueur Aqababe, l’humoriste se sentirait désormais mieux. On devrait donc la retrouver sur le parquet de l’émission vendredi prochain.