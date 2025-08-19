« Tu vas le tuer » : les vidéos insoutenables des violences infligées au streamer Jean Pormanove par ses amis avant sa mort refont surface

La disparition du streamer Jean Pormanove fait resurgir des vidéos montrant l’influenceur subir des violences infligées par deux de ses comparses.

Le buzz à tout prix.

Ce matin, nous vous apprenions la mort du streamer français Raphaël Graven, connu sous le pseudonyme de « Jean Pormanove » sur les réseaux sociaux, où il était suivi par 500 000 abonnés.

L’influenceur de 46 ans est décédé dans son sommeil, ce lundi 18 août, alors qu’il participait à un livestream depuis son domicile situé près de Nice.

Crédit Photo : Instagram

Aujourd’hui, sa disparition se retrouve au coeur d’une polémique. La raison ? Sur ces vidéos diffusées en direct, le quadragénaire était régulièrement victime de violences et d’humiliations de la part de deux autres influenceurs : Safine et Naruto.

C’est le journal d’informations Mediapart qui mis en lumière cette affaire. À la suite de la parution de l’enquête, les deux individus ont été placés en garde à vue en janvier pour suspicion de violence sur personnes vulnérables.

De leur côté, les deux hommes ont toujours nié les faits.

Crédit Photo : Instagram

Des violences à répétition

Au lendemain du décès de Jean Pormanove, des vidéos refont surface sur la toile. Sur ces images, on voit l’influenceur se fait violenter en direct sur la plateforme Kick.

Peu avant sa mort, le vidéaste aurait subi « dix jours et nuits de torture » et des « violences physiques extrêmes ». Selon certaines internautes, il aurait également absorbé des produits toxiques.

D’ailleurs, le défunt aurait fait part de sa détresse émotionnelle dans un sms envoyé à sa mère.

“Tu vas le tuer, arrête, lâche ! J’arrive plus à respirer… rends-moi mes lunettes !”

Ces mots glaçants, prononcés en direct, résonnent encore.



Pendant quatre longues années, Raphaël Graven alias JeanBarette ou Jean Pormanove a été la cible d’un acharnement inhumain.… pic.twitter.com/HkrSK2XYw0 — 𝐇𝐄𝐍𝐑𝐈𝐂𝐎 ! (@henrico292) August 19, 2025

Sur X (anciennement Twitter), de nombreux internautes estiment que Naruto et Safine ont une part de responsabilité dans la mort de Jean Pormanove.

« Vous avez du sang sur les mains » ; « Ces vermines méritent une lourde condamnation (…) » ; « L’histoire de Jean Pormanove me hante depuis hier soir. Qu’il repose en paix ce brave monsieur et que ses tortionnaires soient punis », peut-on lire.

De son côté, Clara Chappaz, ministre déléguée chargée du Numérique, a annoncé sur X avoir saisir l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique).

Le décès de Jean Pormanove et les violences qu’il a subies sont une horreur absolue. J’adresse toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches.



Jean Pormanove a été humilié et maltraité pendant des mois en direct sur la plateforme Kick.

Une enquête judiciaire est en cours.… — Clara Chappaz (@ClaraChappaz) August 19, 2025

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de la mort de Jean Pormanove.