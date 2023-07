« Franchement honteux » : une nouvelle règle introduite dans « Fort Boyard » scandalise les internautes

Même France TV subit l’inflation il y a plus de jetons rouges que de boyard #FortBoyard

Franchement honteux cette histoire de pièces rouges...

Faut le dire #francetélévision si vous ne voulez plus donner d'argent pour les associations...

C'est juste dégueulasse on ne voyait même plus les boyards jaune ! #FortBoyard