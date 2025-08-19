Le streamer controversé Jean Pormanove meurt durant un live extrême devant ses abonnés

Jean Pormanove, un influenceur français controversé, est mort en plein live à l’âge de 46 ans. Une enquête a été ouverte.

Le streamer Raphaël Graven, alias « Jean Pormanove » sur Twitch et TikTok, est mort dans la nuit du 17 au 18 août 2025, a indiqué le parquet de Nice. Il était âgé de 46 ans.

Comme le rapportent plusieurs médias, le quadragénaire est mort en plein livestream. Son corps sans vie a été retrouvé lundi matin à son domicile de Contes (Alpes-Maritimes).

Sur les images diffusées sur internet, on aperçoit un homme ressemblant à Jean Pormanove. Celui-ci est immobile sous une couette, tandis que d’autres personnes tentent de le réveiller avant que le live ne se coupe de façon abrupte.

Crédit Photo : Jean Pormanove / Instagram

Jean Pormanove, qui était suivi par 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux, était connu pour ses lives de gaming et ses défis extrêmes et absurdes, détaille Le Parisien.

Il était aussi présent sur la plateforme de streaming Kick via sa chaîne intitulée Lokal. Sur ses vidéos, l’homme « subissait diverses brimades, violences et humiliations de la part de deux hommes, connus eux sous les pseudos de Safine et Naruto », indique Mediapart.

Une enquête ouverte

Naturo, l’un des influenceurs, s’est emparé de son compte Instagram pour réagir à la disparition brutale de celui qu’il appelle son « frère, acolyte, partenaire ».

« Six années côte à côte, sans jamais nous lâcher, je t’aime mon frère et tu vas terriblement nous manquer. Je vous demande à tous de respecter sa mémoire et de ne pas partager la vidéo de son dernier souffle dans son sommeil », a-t-il écrit en story.

Crédit Photo : Jean Pormanove / Instagram

Peu avant sa mort, le vidéaste aurait participé à un live éprouvant. Sur la toile, plusieurs internautes dénoncent « dix jours et nuits de torture » rythmées par des violences physiques « extrêmes » et l’ingestion de « supposée de produits toxiques ».

Quelques jours plus tôt, Jean Pormanove aurait envoyé un SMS à sa mère en disant qu’il se sentait « séquestré » . Un message inquiétant qui a été dévoilé par Naruto au cours d’un live.

« J’ai l’impression d’être séquestré avec leur concept de mer** », aurait indiqué JP à sa maman.

Ce à quoi cette dernière aurait répondu :

« Tu as maigri et tu es fatigué ». Il y a 2 jours, Owen, alias NarutoVie, confisquer le téléphone à JP afin de le fouiller. Écouter attentivement ce que JP écrivait par message à sa mère. #jeanpormanove pic.twitter.com/AEZHatM0nm — マルセイユ💙🤍 (@jiiben13) August 18, 2025

Dans le passé, Safine et Naruto ont fait l’objet d’une garde à vue. Les deux individus étaient soupçonnés de violence sur personnes vulnérables.

Crédit Photo : Jean Pormanove / Instagram

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de la mort de Jean Pormanove.

« À ce stade, il n’y a rien de suspect, les auditions sont en cours et une autopsie sera pratiquée », a déclaré le parquet.

À noter qu’une autopsie sera prochainement pratiquée sur le corps du streamer.