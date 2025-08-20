Le rappeur Drake et le streamer Adin Ross vont payer les funérailles de Jean Pormanove

Par ·

Drake et Jean Pormanove

En attendant de faire la lumière sur les circonstances de la mort du streamer Jean Pormanove, le rappeur Drake s’est associé à un streamer américain pour financer les funérailles du défunt.

La mort du streamer Jean Pormanove, survenue dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 août, a chamboulé au-delà des frontières françaises. Raphaël Graven, de son vrai nom, a été retrouvé sans vie lundi à son domicile dans les Alpes-Maritimes.

Si l’histoire a particulièrement ému dans nos contrées, elle a également touché les internautes du monde entier, notamment le streamer américain Adin Ross. Lundi 19 août, le jeune homme de 24 ans a publié un message sur son compte X, faisant part de son dégoût :

« C’est horrible et dégoûtant. Quiconque a participé à cette affaire mérite de subir de lourdes conséquences », écrit-il en référence aux nombreuses violences et humiliations qu’a subi Jean Pormanove de la part de deux influenceurs : Safine et Naruto.

Une histoire qui a touché le monde entier

Jean Pormanove durant un liveCrédit photo : Jean Pormanove/ Instagram

Jean Pormanove est décédé après avoir enchaîné dix jours d'un marathon en live sur la plateforme Kick où il était populaire. Durant ce live, il était une fois de plus victime de violences extrêmes.

Touché par l’histoire du streamer français, Adin Ross a annoncé qu’il financerait les funérailles de Jean Pormanove :

« Je viens de parler à Drake. Drake et moi prendrons en charge les frais funéraires. Cela ne le ramènera pas à la vie, mais c'est la moindre des choses qu’on puisse faire. Nos prières vont à la famille de Jean », a-t-il écrit à ses followers.

Adin Ross et Drake sur youtubeCrédit photo : Adin Ross/ Youtube

Devant le déferlement de violences subies et les circonstances de la mort du streamer, le parquet de Nice a ouvert une enquête. Des auditions sont en cours et une autopsie sur le corps du défunt doit être pratiquée dans les jours qui suivent.

Camille

