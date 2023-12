Une présentatrice espagnole a récemment effectué un geste pour le moins significatif en plein direct, dans le but d'éveiller les consciences. Détails.

C'est une scène à la fois rare et symbolique à laquelle ont pu assister les téléspectateurs espagnols, le 4 décembre dernier.

Ce jour-là, en pleine émission, Sonia Ferrer - présentatrice sur la première chaîne du pays - a pris tout le monde de court en se démaquillant, en direct, prônant ainsi le mouvement du « no make up ».

Présentatrice, elle se démaquille en direct et en explique les raisons

Sonia Ferrer, qui est également actrice et mannequin, était invitée à commenter le choix de Pamela Anderson qui a décidé de ne plus se maquiller et d'apparaître au naturel à chacune de ses sorties. En décrivant les images de l'ancienne star d'Alerte à Malibu, foulant le tapis rouge de la British Fashion Awards, la présentatrice a ainsi décidé de franchir le pas en se saisissant d'une lingette démaquillante.

« Nous sommes très différentes sans maquillage (...) Nous évoluons beaucoup. C'est une réalité, nous changeons, et je n'ai pas 26 ans, j'en ai 46. Le temps passe pour tout le monde, mais en même temps, il semble que rien ne se passe non plus », a-t-elle d'abord déclaré.

Critiquant le recours aux « filtres sur les réseaux sociaux » et fustigeant la « chirurgie esthétique, même pour les mineures », Sonia Ferrer a tenu à faire part de ses craintes, tout en expliquant sa prise de position. « Cela me fait très peur. Que le maquillage, la mode ou la beauté soient un accessoire et un jeu, sans qu’elles en deviennent les victimes. Avec ce geste, je voudrais seulement revendiquer le naturel et l'acceptation de soi pour que l'on puisse se sentir à l'aise sans artifice », a-t-elle ainsi poursuivi.

Et de conclure : « Plus rien ne me fait honte. Je m’aime beaucoup plus maintenant qu’il y a 20 ans. Parce qu’au fil des années, tu comprends que tu avais tort sur tellement de choses ».

Une déclaration ô combien symbolique et un grand moment de télévision.