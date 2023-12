Méconnaissable, Pamela Anderson prône le naturel et se montre sans maquillage, les internautes sont bluffés

Depuis le début de l’année, Pamela Anderson prône le naturel et l’authenticité. C’est donc sans aucun maquillage que la star a foulé le tapis rouge des British Fashion Awards ce lundi 4 décembre.

En février 2023, Pamela Anderson a décidé de ne plus mettre de maquillage et de se montrer au naturel. Âgée de 56 ans, la star a pris cette décision suite à la diffusion de son documentaire autobiographique “Pamela, a Love Story”, disponible sur Netflix depuis le 31 janvier 2023.

Dans son documentaire, l’actrice a annoncé qu’elle voulait faire preuve de plus d’authenticité et de franchise. Des paroles sincères puisque le mois suivant, Pamela Anderson posait sans maquillage pour le magazine de mode américain WWD.

Pamela Anderson se montre au naturel

L’actrice semble tenir ses engagements puisqu’elle a à nouveau défilé sans maquillage sur le tapis rouge des British Fashion Awards, un événement qui a pour but de récompenser le meilleur de la mode britannique de l’année. La cérémonie a eu lieu à Londres ce lundi 4 décembre et pour l’occasion, de nombreuses stars ont défilé avec des tenues ultra glamour et des maquillages sophistiqués. Cependant, ce ne fut pas le cas de Pamela Anderson qui est arrivée sans aucun artifice, avec une queue de cheval basse et une tenue sobre.

“Je me sens vraiment puissante quand tout est très épuré. J’aime voir mes taches de rousseur. J’aime quand mes cheveux ne sont pas coiffés. J’aime juste avoir un visage vraiment frais. Je n’aime pas les injections et cela ne fonctionne pas sur moi”, a-t-elle déclaré.

Crédit photo : ABACA

Ce n’est pas la première fois que Pamela Anderson se montre sans maquillage puisque ce fut déjà le cas lors de la dernière Fashion Week, à Paris. Son apparition avait créé l’engouement sur les réseaux sociaux et la décision de la star avait été saluée par de nombreux internautes.