La fin du Pire Stagiaire ? Greg Guillotin balancé à deux jours du tournage de sa caméra cachée

Ce mercredi 24 avril, le comédien Greg Guillotin a partagé sa détresse sur les réseaux sociaux, révélant avoir été balancé deux jours avant le début du tournage d’un nouvel épisode de sa caméra cachée Le Pire Stagiaire. Une trahison qui pourrait coûter plus qu’un épisode.

Star des caméras cachées, Greg Guillotin a délaissé son humeur joviale et farceuse pour un ton bien plus sombre et triste. Sur X, le comédien a publié une vidéo en annonçant une terrible nouvelle concernant l’avenir de sa série à succès “Le Pire Stagiaire”.

Ce mercredi 24 avril, deux jours avant le début d’un tournage en Suisse, son piège est tout simplement tombé à l’eau, après quatre mois de préparation. La faute à “une personne malveillante” qui a tout simplement balancé le tournage de la caméra cachée à la personne supposée être piégée : “Tout était prêt, on était censé tourner dans deux jours en Suisse. Il y a une personne qui a saboté notre piège et qui a appelé délibérément le piégé pour le prévenir qu’il allait être victime de nos pièges. Ça allait être un piège très bienveillant, très drôle, même la personne piégée aujourd’hui est dégoûtée quand on lui a expliqué ce qu’on prévoyait de faire. Elle est déçue parce qu’elle aurait aimé vivre cette expérience”.

On a été balancés… on reprend à 0, on a besoin de votre aide (si vous ne parvenez pas à envoyer le formulaire, vous pouvez nous écrire à [email protected] en nous envoyant le plus d’informations sur la personne à piéger). Merci à tous pic.twitter.com/lRYm9QUH20 — Greg Guillotin (@GregGuillotin) April 24, 2024

“Peut-être que c’est la fin du Pire Stagiaire”

Un sabotage qui ne passe pas du tout pour le comédien qui n’a pas souhaité révéler l’identité de la personne. Selon lui, toute son équipe de production est sous le choc : “On a le moral à zéro. Ce sont des mois de travail qui partent à la poubelle à cause d’une personne qui n’a rien à voir avec nous. Cette personne en plus est comédienne, donc elle fait partie du métier. C’est une personne qui a voulu nous nuire”.

Afin de limiter la casse, Greg Guillotin a appelé sa communauté à l’aide pour trouver, dans les plus brefs délais, “un fleuriste au caractère drôle”. Le comédien avait en effet préparé un texte de 60 pages pour son canular.

Au-delà de l’épisode mis en péril, c’est surtout beaucoup d’argent investi pour rien. Le comédien assure que cette situation les “met vraiment dans la merde financièrement”, ce qui le pousse aujourd’hui à entamer une procédure de justice à l’encontre de la comédienne qui a saboté sa vidéo : “Le préjudice est colossal”.

Le préjudice est tellement colossal que Greg Guillotin a même laissé entendre qu’il pourrait s’agir de la fin de sa série : “Peut-être que c’est la fin du Pire Stagiaire, on vous tiendra au courant”.

Quelques heures après, le comédien a tenu à remercier les messages de soutien et surtout à démentir les premières rumeurs sur l'identité de la comédienne, que certains pensaient être Inès Reg. Greg Guillotin a dit qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre mais qu'il ne voulait pas révéler son nom en raison du caractère judiciaire de l'affaire.