Cette ancienne Miss Univers au corps de rêve se dévoile dans la nouvelle saison de « Mariés au premier regard »

Depuis le 20 mars 2023, la nouvelle saison de Mariés au premier regard a débuté sur M6. Et certains candidats sont pleins de surprises.

Avis aux fans de l’émission culte Mariés au premier regard, M6 a dévoilé les deux premiers épisodes de la septième saison ce 20 mars 2023. L’occasion pour les téléspectateurs de découvrir le portrait de trois nouveaux couples. Alors que le duo Anabel et Fabrice a déjà beaucoup fait parler, notamment par les baisers fougueux que les deux candidats se sont échangés, une autre future mariée a étonné. On parle bien sûr de Jessica.

À voir aussi

Un destin bousculé

Dans le portrait de l’émission, la jeune femme indique qu’elle est célibataire depuis 10 ans et qu’elle a dû faire face, il y a plusieurs années, à une maladie qui l’a affaiblie. Résultat : elle a choisi de se reconstruire et de réinventer sa vie. Elle s’est lancée dans la nutrition et le sport sans relâche : “Avec ma maladie, j’ai été obligée de tout changer sur la nutrition, le sport, ça a été dur de bousculer ma vie, mais cela a été nécessaire sinon je ne serais pas là”, a-t-elle confié.

"Ma vie personnelle c'est mon échec"

Cheffe de 3 entreprises, un titre de Miss Univers Fitness... Jessica collectionne les succès mais en amour elle a toujours été déçue par les hommes.



Exceptionnellement retrouvez l’épisode 2 de #MAPR maintenant et gratuitement sur @6play pic.twitter.com/RWGZ2cYtAm — M6 (@M6) March 22, 2023

Une nouvelle vie qui l’a même poussée à recevoir de nombreux titres, notamment celui de Miss Univers Fitness. Désormais en forme et heureuse, elle cherche donc l’amour. Les téléspectateurs découvriront la semaine prochaine l’homme compatible avec Jessica. Alors, va-t-il remporter le titre d’élu de son cœur ? À suivre…