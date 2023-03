Mariés au premier regard saison 7 : le comportement du frère de cette candidate choque les internautes !

Ce 27 mars 2023, les internautes ont pu découvrir à la télévision le mariage de Léa et Emanuel. Et le comportement d’un invité n’a pas plu aux internautes. Zoom.

Depuis le retour de l’émission culte Mariés au premier regard, pour une septième saison, ce 20 mars 2023, les internautes ont déjà leurs favoris et les réactions vont bon train sur les réseaux sociaux. Après le mariage du couple Fabrice et Anabel, qui a beaucoup fait parler, c’est au tour de celui de Léa et Emanuel.

Un grand-frère protecteur ?

Alors que Léa aime les hommes grands, musclés, tatoués, la rencontre avec Emanuel n’a pas été un coup de cœur dès le départ. Elle avait d’ailleurs déclaré : "Si je rêve, je ne peux pas m’empêcher d’imaginer mon mari un petit peu comme mon père. C’est vraiment l’image d’un héros. J’ai toujours été attirée par des hommes qui lui ressemblaient". Et lors de la rencontre entre Emanuel et sa belle-famille, le comportement d’Enzo le grand frère de Léa, n’est pas passé inaperçu et a même inquiété les internautes.

Le grand frère, Enzo, a d’ailleurs déclaré : "Sur le physique, il y a moyen qu’elle bugue un petit peu, je pense. Elle a toujours pris des sacrés gaziers. Niveau physique, ce n’est pas ce qu’elle nous ramène d’habitude. Là, c’est un poids plume". Un caractère bien trempé qu’Emanuel a très vite remarqué : “Il est grand, il ne passe pas inaperçu. Il m’observait beaucoup. Ça me met un petit coup de pression", a-t-il déclaré à la caméra de M6.

Une attitude de la part d’Enzo qui n’a pas échappé aux internautes. Ainsi, sur Twitter, on pouvait lire : “Enzo il est là pour en découdre avec le marié", "C'est quel genre de frère ça ?", "Enzo c'est un psychopathe. Il faut lui présenter Céline”, “Enzo quelle horreur”. Pas sûr donc que cela fonctionne entre les deux hommes. À suivre...

