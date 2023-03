Anabel (MAPR7) dérangée par Céline, la meilleure amie de Fabrice ? Les révélations cash de la candidate

La candidate a dévoilé ce qu’elle a vraiment pensé de la situation, plutôt gênante entre Fabrice et sa confidente Cécile dans Mariés au premier regard. Explications.

Ce lundi 27 mars dernier, les téléspectateurs ont pu découvrir des nouvelles images du mariage de Fabrice et Anabel dans Mariés au premier regard saison 7.

Alors que la semaine dernière, M6 nous laissait avec des images de la meilleure amie de Fabrice qui semblait très possessive envers son confident et face à l’arrivée d’Anabel dans sa vie, il semblerait que la gêne vue à l’écran entre les femmes ne soit pas vraiment le reflet de la réalité.

Des révélations inédites

Comme le rapporte Télé Loisirs, qui a interrogé Anabel sur cette rencontre, la candidate n’a pas eu réellement d’apriori sur cette amitié fusionnelle et sur le fait que Fabrice soit entouré d’amies filles : “Moi, ça m'a rassurée, parce que je pensais que ça serait une team de son côté 100% masculine".

Elle a ajouté : “Moi-même, j'ai plein de garçons dans mon groupe d'amis et comme il fallait forcément se rendre disponible, ils n'ont pas pu venir, donc il n'y a eu que des filles de mon côté". Anabel a également confié qu’elle croyait en l'amitié homme-femme : “J'ai trouvé ça bien parce que je trouve que c'est une harmonie dans l'amitié. Moi, je crois en l'amitié homme-femme et du coup, je me suis dit : 'ah bah ça c'est super quoi'. J'ai trouvé ça très bien".

Anabel semble donc très sereine face à cette situation. Pour l’instant, on ne sait pas encore si le couple est toujours marié ou divorcé. Il faudra patienter encore quelques semaines avant d’avoir la réponse. À suivre…