La raison pour laquelle presque tous les couples de MAPR divorcent dévoilée par une ex-candidate

Alors que Laure et Matthieu ont marqué la 5ᵉ saison de Mariés au premier regard, ils ont leur propre avis sur les mariages qui ne fonctionnent pas dans l’émission. Explications.

Vous l’avez déjà constaté : tous les mariages de l’émission Mariés au premier regard ne durent pas. Bien au contraire, la majorité d’entre eux se conclut par un divorce. Triste constat. Pourtant, d’après l'ancienne candidate Laure, il est totalement possible de faire fonctionner son mariage, même si celui-ci a lieu “au premier regard”.

“Beaucoup de couples éclatent à cause de ça”

Comme le rapportent Télé Loisirs et la candidate Laure, de la saison 5, qui s’est mariée avec Matthieu et file depuis le parfait amour - le couple a d’ailleurs accueilli une petite fille prénommée Lya - dans une série de questions/réponses sur Instagram, elle s’est confiée sur les divorces de l’émission. Elle a aussi révélé, selon elle, la chose qui pousse les couples à se déchirer : "Je regrette le manque de suivi. Cette expérience est un réel changement, qui est trop souvent pris à la légère. Il s'agit de vrais mariages avec (normalement) de vrais engagements. Au-delà de ça, tu as tout l'aspect psychologique à prendre en compte".

La jeune maman a ensuite évoqué la notoriété et l’impact que cela peut avoir sur soi et son couple : “Je ne m'attendais pas à un tel impact médiatique et, au départ, c'est quand même très compliqué à gérer. Je pense que beaucoup de couples éclatent à cause de ça. Je pourrais en parler des heures tellement il y a à dire".

Au moins, c’est clair et les prochains candidat.e.s sont prévenu.e.s !