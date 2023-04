Après sa nuit de noces «intense», ce couple de Mariés au premier regard se confie sur son incroyable “alchimie”

Ce 17 avril 2023, un couple de l'émission Mariés au premier regard s’est livré sur sa nuit de noces, et l’alchimie semble être au rendez-vous. On vous en dit plus !

Il semblerait que pour ce couple, l’amour et l’alchimie soient bien au premier regard. Le 17 avril dernier, les téléspectateurs ont pu en découvrir plus sur le duo Anabel et Fabrice, compatible à 74%. Après son mariage qui s’est parfaitement déroulé, le duo s’est envolé pour le Maroc.

“C’est fluide”

Déjà très complices, le couple n’a pas hésité à consommer rapidement le mariage durant la nuit de noces. D’ailleurs, comme le rapporte PureBreak, les candidats se sont confiés sur cette nuit “intense”. Dans l’épisode diffusé ce lundi 17 avril dernier, Fabrice s’est dit “rassuré que charnellement, tout se passe bien". De son côté, Anabel a déclaré qu’il n’y avait aucune gêne : "Il n'y a pas de gêne, pas de tabou. Au niveau de l'intimité, on est sur la même longueur d'onde. C'est fluide.”

Et ce n'est pas le seul couple qui a choisi de consommer le mariage. Dans le prochain épisode de Mariés au premier regard, on découvrira que suite à leur nuit dans leur van, Léa et Emmanuel ont décidé de "passer le cap". Et il semblerait que les deux tourtereaux soient également très complices. Une chose est sûre, les experts ont, semble-t-il, réussi leur travail et la compatibilité amoureuse pour ces deux couples est bien au rendez-vous. À suivre…

Et ce n’est pas le seul couple qui a choisi de consommer le mariage. Dans le prochain épisode de Mariés au premier regard, on découvrira que suite à leur nuit dans leur van, Léa et Emmanuel ont décidé de “passer le cap”. Et il semblerait que les deux tourtereaux soient également très complices. Une chose est sûre, les experts ont, semble-t-il, réussi leur travail et la compatibilité amoureuse pour ces deux couples est bien au rendez-vous. À suivre…