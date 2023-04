Mariés au premier regard saison 7 : “J'ai saigné partout”, Jefferson se confie sur le drame qu'il a vécu

Le candidat de la septième saison de Mariés au premier regard, Jefferson, a vécu pendant le tournage un drame. Une agression sur laquelle il est revenu.

Tout ne s’est pas passé comme prévu pour un couple de la saison 7 de Mariés au premier regard. La semaine dernière, les téléspectateurs découvraient les premières images de Jefferson et Pedro, le premier couple homosexuel à participer à l’émission.

Toutefois, le tournage de cette saison ne s’est pas passé comme prévu pour l’un des candidats. Juste 3 jours avant son mariage à Gibraltar, Jefferson a été victime d’une agression à la sortie d’une boîte de nuit gay.

"J'ai mon gilet en sang, j'ai saigné de l'oreille, du nez, de partout”

Ce 10 avril 2023, après la diffusion de l’épisode où le jeune homme raconte ce traumatisme, Jefferson s’est confié à Télé Star sur le drame : “Il y en avait deux qui me frappaient et un qui sifflait en tournant autour de moi pour qu'on n'entende pas mes cris. Tout s'est passé très vite", a-t-il déclaré. Il a ajouté : “Je me suis senti pousser des ailes. Ma mère a assisté à toute l'agression par téléphone donc je m'en suis beaucoup voulu. C'était quelque chose d'assez dur pour elle".

C’est sa sœur, qui réside à Metz, non loin du lieu de l’agression qui a pu emmener le jeune homme à l’hôpital : "J'ai mon gilet en sang, j'ai saigné de l'oreille, du nez, de partout, je n'arrive pas à marcher. Et je passe cinq heures dans une petite pièce dans les urgences, seul. Ils n'ont pas voulu que ma sœur m'accompagne. Cinq heures à regarder le plafond (...) Je me suis dit que j'étais en train de tout faire capoter alors que je n'avais rien demandé à personne. Mais la production a été incroyable. Tout le monde a pris de mes nouvelles", a raconté Jefferson. Une expérience douloureuse. Selon la police, cette agression n'est pas à caractère homophobe, mais pour Jefferson, si elle s'est déroulée devant une boîte de nuit gay, ce n'est pas anodin. Une chose est sûre, on espère que ce traumatisme n'aura pas de conséquences sur le mariage de Pedro et Jefferson. À suivre...