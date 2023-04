Ségolène Royal attaque Marlène Schiappa après ses photos controversées dans Playboy

L’ancienne ministre était de passage sur le plateau de Touche pas à mon poste mardi 18 avril, sur C8. Questionnée par l’animateur, Ségolène Royal n’a pas mâché ses mots pour dire ce qu’elle pensait de la photo de Marlène Schiappa dans le magazine Playboy.

Capture d'écran. Crédit : C8

Ségolène Royal était invitée dans l’émission de Cyril hanouna pour présenter son dernier livre, Refusez la cruauté du monde ! Le temps d’aimer est venu.

Durant son intervention, le présentateur de TPMP en a profité pour demander à l’ancienne candidate à la présidentielle de réagir sur certains sujets d'actualité. Parmi eux, la prise de parole d’Emmanuel Macron, lundi soir, face aux Français.

Mais ce qui a surtout retenu l’attention est son avis à propos de la très médiatique photo de la Secrétaire d’État chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative de France en couverture du magazine Playboy. Ségolène Royal n’a pas mâché ses mots pour dire tout le mal qu’elle pensait de cette initiative de Marlène Schiappa.

« C'est déplorable ! », selon Ségolène Royal

— TPMP (@TPMP) April 18, 2023

« Elle ne serait pas ministre, elle fait ce qu'elle veut, commence l’invitée. Mais être ministre, c'est avoir un devoir d'exemplarité quelque part. Donc, poser dans un journal, dont le fondateur est quand même un sale type, puisqu'il y a quand même eu des problèmes d'agressions sexuelles etc..., un journal qui fait du corps des femmes une marchandise, quand on est ministre, et mère de famille en plus, on ne fait pas ça. C'est déplorable ! », ponctue Ségolène Royal.

Ségolène Royal avait déjà fait part de son mécontentement quant à la photo de la ministre, dans l’émission On refait la télé, sur RTL, ce week-end.

De son côté, Cyril hanouna a tenu à rappeler à son invitée que les ventes de Playboy avaient été boostées avec 100 000 exemplaires vendus grâce à cette initiative.