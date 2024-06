« Star Wars : The Acolyte » : enquête captivante pour la nouvelle série Disney+

Focus sur la nouvelle série signée Disney+, intitulée « Star Wars : The Acolyte ».

Message à tous les amateurs de science-fiction : que la Force soit avec vous !

Préparez-vous à embarquer dans la nouvelle aventure galactique « Star Wars : The Acolyte », la très attendue nouvelle série originale de Disney+, enfin disponible sur la plateforme de streaming.

Filmée en prise de vues réelles, celle-ci devrait, à n'en pas douter, ravir petits et grands.

Crédit photo : Disney +

« The Acolyte », la nouvelle série issue de l'univers Star Wars débarque sur Disney +

Nul besoin en effet d'être un amateur du genre pour se laisser séduire par cette nouvelle aventure, car les scénaristes ont fait le choix d'une intrigue qui nous plonge vers une période lointaine de l'univers porté à l'écran par Georges Lucas.

L'action se déroule ainsi peu avant le déclin de la Haute République, bien avant les événements développés dans l'épisode I de la seconde trilogie « La menace fantôme ». Pas de Dark Vador, ni de Luke Skywalker et encore moins d'Obi-Wan Kenobi donc. Mais on retrouve en revanche un ordre Jedi, alors à son apogée, qui se retrouve confronté à une soudaine perturbation dans la Force.

Crédit photo : Disney +

« Star Wars : The Acolyte » suit les aventures d'un maître Jedi qui enquête sur une série de meurtres mystérieux mettant à mal la galaxie. Son chemin le conduira tout droit vers son passé et l'amènera à croiser la route d'une vieille et dangereuse connaissance, son ancienne padawan devenue mercenaire.

Décrite par Lucasfilm comme un « thriller mystérieux », cette série à rebondissements vous transportera « dans une galaxie de secrets ».

Suspense garanti.

Servi par un casting de choix, « Star Wars : The Acolyte » met en vedette Lee Jung-jea (« Squid Games »), Amandla Stenberg (« The Have U Give ») Carrie-Anne Moss (« Matrix »), Dafne Keen (« Logan »), ou encore Jodie Turner-Smith (« Sex Education »).

La série fera naître la lumière, mais aussi l'obscurité au sein du puissant ordre Jedi. Une dualité qui permettra de révéler leurs forces, mais aussi leurs faiblesses pour un résultat unique dans la galaxie Star Wars.

Alors n'attendez plus, « Star Wars : The Acolyte » est déjà disponible sur Disney+ !