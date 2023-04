The Voice : Bigflo et Oli font s'affronter six candidats sur scène, du jamais vu dans l'émission

Samedi soir, la neuvième soirée de The Voice a particulièrement été appréciée des téléspectateurs. Durant ce nouvel épisode des battles, les jurés Bigflo et Oli ont réuni sur scène six personnes de leur équipe. Le spectacle était grandiose.

Crédit : TF1

Depuis son lancement en France, en 2012, c’est la première fois que The Voice voyait s’affronter six candidats d’une même équipe lors des battles. La faute aux frangins toulousains, Bigflo et Oli.

Le deux rappeurs ont décidé de faire s’affronter deux groupes de leur équipe : le quatuor gitan Los Malunos et le duo de flamenco Doya. En tout, six talents étaient présents sur scène. « On a décidé de les mettre ensemble car ils sont de la même famille musicale », s’est justifié Oli.

Une réunion qui laissait présager le pire, et qui pourtant s’est transformée en véritable numéro ayant convaincu le public et les jurés.

« C’est la battle la plus casse-gueule », selon les frères

Crédit : TF1

C’est au son de Ingobernable, un classique espagnol repris par les Gipsy Kings, que les six talents se sont fait face. La prestation s’est avérée être une réussite. Les deux frères ont même rejoint leurs talents lors de la chanson. Aux percussions pour Bigflo et à la trompette pour Oli.

Une performance vivante qui a séduit les jurés Zazie, Amel Bent et Vianney sur leur siège rouge. « Il y en a du monde… Génial », a même lancé Zazie.

Si la performance a porté ses fruits sur scène, ce n’était pas gagné d’avance pour les frères. « [...] C’était la pire répétition, même les équipes n’ont jamais vu cela. On a dû être chefs d’orchestre et même arbitres », raconte Bigflo pour qui « c’est la battle la plus casse-gueule ».

Les battles se poursuivent avant que la terrible épreuve des cross battles ne prenne le relais.