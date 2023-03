Appelé sur un incendie, ce pompier découvre qu'il s'agit de sa maison et ne parvient pas à sauver sa famille

Un pompier a vécu un véritable cauchemar en étant appelé sur l’incendie de sa propre maison.

Il n’y a rien de pire que d’assister impuissant à la mort des siens.

Ce genre de situation épouvantable, dont il est difficile de se remettre, c’est ce que vient de vivre un pompier américain qui n’a pas pu secourir sa famille lors d’un terrible incendie.

Cette histoire tragique s’est déroulée le 7 mars dernier dans la ville de Chicago (Illinois), rapporte la chaîne américaine CBS News.

Un pompier appelé sur une intervention s'aperçoit que c'est sa maison qui est en proie aux flammes

Ce jour-là, le pompier Walter Stewart est de service lorsqu’un appel d’urgence fait état d’un incendie qui ravage une maison au nord-ouest de la ville.

Alors qu’il n’est pas prévu pour se rendre sur cette intervention, Walter prend tout de même place dans l’un des véhicules qui fonce rapidement vers les lieux, car le feu a pris dans le quartier où il vit avec sa famille.

Sûrement animé d’un mauvais pressentiment, il comprend très vite qu’il s’agit bien de sa maison, à mesure que le camion se rapproche de l’incendie.

Aussitôt sur place, le soldat du feu va se précipiter à l’intérieur du bâtiment, en proie aux flammes, pour tenter de secourir sa femme et ses trois enfants, en vain.

Extraites de la maison en feu, les quatre victimes sont toutefois transportées d’urgences à l’hôpital dans un état critique.

Hélas, aucune d’entre elles ne survivra.

Le lendemain de l’incendie, le fils cadet de Walter, âgé de 7 ans, meurt en effet des suites de ses blessures. Quant à sa mère, qui avait 36 ans, elle décédera quelques heures plus tard.

Déjà veuf et endeuillé par la disparition de son fils et de son épouse, Walter aura la tristesse de perdre ses deux derniers enfants, âgés respectivement de 9 et 2 ans, qui succomberont à leur tour deux jours plus tard.

Selon les premiers éléments de l’enquête, chacune des victimes est morte après avoir inhalé les fumées de l’incendie.

Un drame terrible.