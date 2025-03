Les 3 problèmes les plus courants en copropriété

Vivre en copropriété, c’est partager un immeuble, des espaces communs et des décisions collectives. Mais en pratique, c’est souvent une autre histoire. Syndic inefficace, charges impayées, nuisances sonores… La cohabitation peut vite devenir un casse-tête. Qui ne s’est jamais agacé d’un syndic peu réactif ou d’un voisin qui transforme son appartement en boîte de nuit ? Comment résoudre un conflit, sans en créer un plus gros ?

Une mauvaise gestion menée par le syndic

La copropriété souffre rapidement de problèmes de gestion lorsqu’un syndic est absent ou bien inactif. Le terme d’ineffectivité est ici à prendre au sens strict : ni la gestion des urgences ne fonctionne, ni la comptabilité ne se réalise ; les travaux prévus sont laissés à l’abandon ou maintenus dans un temps infini, le bon entretien ainsi que le bon fonctionnement de l’immeuble sont donc menacés.

Les conséquences fâcheuses d’un syndic défaillant

Un syndic qui défaillit dans ses missions a des conséquences immédiates à la bonne marche de la copropriété. L’un des premiers symptômes en est la dégradation du bâti : sans suivi, les travaux d’entretien ou de rénovation ne sont ni réalisés, ni attendus et les performances des biens immobiliers chutent de concert.

À cela se surajoutent les problèmes financiers : mauvaise gestion des comptes ou absence de relance des copropriétaires inscrits lors de la dernière assemblée, ceux-ci peuvent mener à disposer d’un budget déficitaire, voire à être bloqués au sein du fonctionnement de la copropriété.

Enfin, au syndic peu communicatif, les copropriétaires se méfient et le bon fonctionnement des assemblées générales s’aveugle ; à tous ces effets rendus visibles, il suffit et s’impose de dire combien il est de la plus grande importance de veiller à la qualité des services reçus afin de décider d'un changement de syndic si nécessaire.

💡 Envie de trouver une solution pour résoudre vos problèmes de gestion de syndic ? Aujourd’hui, nombreux sont donc les copropriétaires à solliciter une gestion de syndic en ligne, comme la plateforme en ligne Matera qui propose des solutions de gestion de syndic pour chaque taille de copropriété et aux spécificités de chaque copropriétaire.

De cette manière, au-delà d’assurer la gestion relative aux assemblées générales et au compte rendu administratif, Matera assure en tout point la comptabilité et garantit la copropriété au respect des législations applicables. En cas de conflits relationnels avec un voisin, ou les membres du conseil syndical, leurs conseils juridiques seront alors là pour servir d’appui.

Le non-changement de contribution au paiement des charges

Les dettes en matière de charges restent le problème le plus récurrent dans les copropriétés. Une difficulté susceptible de compromettre rapidement la gestion financière de l’immeuble si elle n’est pas réglée au plus vite.

Les effets des dettes sur la copropriété

Lorsque les propriétaires souscrits n’assurent pas les mois de charges, la copropriété tout entière est affectée. En effet, ces contributions financent les dépenses courantes, comme l’électricité, l’entretien des parties communes, les assurances, ou encore les travaux d’amélioration. Or une trésorerie fragilisée peut entraîner des fournisseurs non payés et des projets arrêtés, comme la modernisation d’un ascenseur, ou l’isolation thermique d’un immeuble. Légiférer en matière de recouvrement de créances, la loi impose certaines démarches comme le rappel à l’amiable, la mise en demeure, ou la poursuite judiciaire. Et d’anticiper ces situations, une meilleure prévention devrait être mise en œuvre. Une gestion rigoureuse du budget, un suivi des paiements, la mise en place d’un fonds de roulement seraient de nature à anticiper les défauts de paiements et à garantir l’équilibre financier.

Les nuisances entre voisins

En matière de copropriété, la proximité entre les habitants peut poser problème. Bruit, incivilité, encombrement des espaces communs, ces nuisances du quotidien peuvent dégrader la qualité de vie et s’installer durablement en conflits.

Comment gérer les nuisances en copropriété ?

Il n’est pas rare d’entendre, parmi vos amis copropriétaires, souligner à quel point le bruit est source de désagrément. Musique écoutée toute la journée fenêtres ouvertes, chiens qui aboient, fêtes et tapages nocturnes… Mais quand on parle de nuisances, il ne faut pas oublier qu’ils peuvent aussi être olfactives, ou dues à de mauvais comportements : dépôts sauvages, odeurs de cigarette, urine d’animaux dans les escaliers… Ces comportements, le plus souvent anonymes, sont également sources de tensions au sein de la copropriété.

Le règlement de copropriété encadre ces comportements ; plusieurs solutions sont possibles pour sortir du conflit. La communication est la première étape : une simple conversation amicale suffit parfois à couper court à une situation conflictuelle. Si elle ne produit pas l’effet escompté, le syndic peut adresser une lettre de rappel ou même de mise en demeure. Au final, une action en justice n’est pas à exclure. La médiation et la sensibilisation aux règles de vie en copropriété contribuent à prévenir les conflits avant qu’ils ne deviennent aigus.

Comment prévenir les conflits en copropriété ?

Face à ces nuisances fréquentes, bonne organisation et communication claire sont à privilégier. Une gestion du syndic transparente, le suivi des finances et un règlement intérieur adapté contribuent à créer un climat serein et à éviter les contentieux.

Que faire si vous faites face à l’un de ces 3 problèmes dans votre copropriété ?

Les copropriétaires jouent également un rôle crucial en s'impliquant activement dans la gestion de leur immeuble, en participant notamment aux assemblées générales et en s'assurant que les décisions prises sont en adéquation avec les intérêts de tous. Des initiatives comme la création d'un conseil syndical dynamique ou l'adoption d'un syndic coopératif peuvent contribuer à améliorer la cohabitation. En anticipant les problèmes potentiels et en cultivant le dialogue, il est possible de favoriser une vie en copropriété plus harmonieuse et apaisée.