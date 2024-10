4 arbres à ne surtout pas planter en automne

En automne, vous pourriez être tenté de planter des arbres dans votre jardin. Mais attention : si vous faites cela, certains végétaux ne supporteront pas la saison hivernale.

L’automne est là et il est temps de réaliser quelques travaux d’entretien dans votre jardin. Préparez votre potager et vos cultures à passer l’hiver et protégez-les du froid et du gel. En automne, il est également possible de planter des arbres dans son jardin. Certaines variétées peuvent être plantés à cette saison comme les érables, les chênes, les arbres de Judée ou encore les arbres fruitiers comme les pommpiers, les poiriers et les cerisiers.

En effet, le temps semble idéal pour planter des arbres car le sol est encore chaud, les températures sont douces et les périodes de pluie arrosent naturellement les végétaux. Cependant, tous les arbres ne peuvent pas être plantés en automne. Certaines espèces ont besoin de temps pour s’enraciner dans le sol et supporter l’hiver. Voici les arbres à ne surtout pas planter maintenant pour éviter d’être déçu.

Le cyprès

Crédit photo : iStock

Le cyprès est une espèce méditerranéenne qui a besoin de chaleur pour se développer. Particulièrement sensible au froid, elle supporte mal l’hiver. Pour cette raison, il est important de planter le cyprès au printemps, après les dernières gelées. De cette façon, l’arbre aura toute l’année pour s’enraciner dans le sol et sera plus fort au moment d’affronter la période hivernale.

Les pins et les sapins

Crédit photo : iStock

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les conifères ne doivent pas être plantés en automne. C’est le cas du pin sylvestre et du sapin de Nordmann qui ont besoin de temps pour s’enraciner dans le sol. Si vous les plantez en automne dans votre jardin, ils ne seront pas stables et risquent de dépérir. Pour avoir de beaux conifères dans votre jardin, il est conseillé de les planter à la fin de l’hiver ou au début du printemps.

Le cerisier du Japon

Crédit photo : iStock

Réputés pour leur floraison majestueuse, les cerisiers du Japon doivent être plantés au printemps pour avoir le temps de grandir et de supporter l’hiver. Si vous ne respectez pas cette règle, les bourgeons floraux pourraient geler, ce qui pourrait entraîner un retard de floraison et un affaiblissement de l’arbre. Un risque à ne pas prendre si vous souhaitez contempler votre cerisier en fleurs.

Le magnolia

Crédit photo : iStock

Tout comme les cerisiers du Japon, les magnolias ont besoin de temps pour s’enraciner dans le sol et les planter en automne leur offre un délai trop court. Si vous les plantez dès maintenant, ils risquent les mêmes désagréments que les cerisiers. Attendez donc le retour du printemps pour planter les magnolias et profiter d’une belle floraison.

Si vous respectez ces consignes, vous ne serez pas déçu à l’arrivée du printemps et pourrez profiter d’un beau jardin coloré au retour des beaux jours.