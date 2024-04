Des motards déracinent 300 arbres plantés par des bénévoles pour créer une piste de motocross

À New York, des motards ont arraché 300 jeunes arbres dans le parc Kissena, plantés par des bénévoles l’année dernière. La raison ? Ils voulaient dégager la voie pour créer une piste de motocross.

Depuis deux ans, des bénévoles œuvrent dans le parc Kissena, à New York, pour planter des arbres et reboiser 5 000 mètres carrés de cet espace vert. Déjà 2 000 arbres ont été plantés et en 2023, 300 arbustes et jeunes arbres ont été ajoutés dans ce parc par des bénévoles.

Malheureusement, leurs efforts ont été anéantis par un groupe de motards. Des amateurs de motocross ont récemment arraché une centaine d’arbres. Sur place, on peut voir une terre retournée et des traces de pneus des motocross. Selon les autorités, les motards auraient déterré les arbres fraîchement plantés et coupé les branches des arbres plus matures.

Un appel à témoin lancé

Si les motards ont fait un tel geste, c’était dans le but de dégager une piste pour faire de la motocross. Un geste qui a révolté les habitants du quartier.

Crédit photo : iStock

“Cela me met en colère parce que j’aime ce parc. Je vis ici depuis de nombreuses années. C’est très égoïste car ce parc est destiné au public. Ils ne pensent qu’à leur propre plaisir”, a témoigné une habitante du quartier. “Je viens ici tous les matins. Je n’aime pas ce qu’ils ont fait. Je suis simplement triste de voir ce qu’il s’est passé. Les gens viennent ici pour respirer l’air frais, ils viennent ici pour profiter de la nature, pour l’apprécier”, a confié un autre.

En plus d’être une atteinte à l’environnement et à la biodiversité, cet acte est une perte économique pour la ville. La plantation de chaque arbre a coûté 50 dollars et le coût des réparations est estimé à 15 000 dollars. Le temps passé par les bénévoles pour planter ces végétaux est quant à lui inestimable. Un appel à témoins a été lancé pour tenter d’arrêter les motards à l’origine de cet acte de vandalisme.