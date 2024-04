Voici pourquoi il faut peindre ses arbres en blanc avec l'arrivée du printemps

Avec l’arrivée du printemps, le fait de peindre les arbres fruitiers en blanc peut leur rendre de grands services. On vous explique pourquoi !

Deux fois par an, on peut voir dans de nombreux jardins des troncs d’arbres recouverts de blanc. Il n’est ici nulle question d’esthétisme mais d’une question de préservation de l’arbre face aux aléas climatiques, notamment lors des changements de saison.

En effet, lorsque le printemps ou l’automne arrivent, nombreux sont ceux qui appliquent de la chaux sur les troncs d'arbres fruitiers afin de les protéger contre le gel, les parasites et les maladies.

Cette méthode efficace ne date pas d’hier puisqu’il faut remonter à l’Antiquité, époque où la chaux a commencé à être utilisée comme matériau de construction. La chaux était extraite des gisements de calcaire et était utilisée dans les murs mais aussi dans le jardinage.

Crédit photo : iStock

La chaux agit comme une barrière protectrice pour les écorces des arbres face aux changements brusques de température et les rayons directs du soleil. De plus, elle offre une action insecticide en désinfectant les troncs et en prévenant certaines maladies fongiques.

Comment appliquer la chaux sur un arbre ?

Cette méthode est généralement appliquée deux fois par an, que ce soit au printemps pour renforcer son effet après l’hiver, ou que ce soit en automne dès le début de la chute des feuilles.

Pour appliquer la chaux sur vos arbres, il est recommandé de le faire durant une journée sèche pour éviter les températures inférieures à 4 ou 5 degrés. La chaux, qu’il faut manier avec précaution en raison de sa nature corrosive, peut être sous forme de pâte prête à l’emploi ou de poudre à diluer avec de l’eau.

Crédit photo : iStock

Si vous voulez préparer un mélange de chaux, il vous faut verser trois volumes d’eau dans un seau métallique et ensuite, il faut ajouter un volume de chaux vive agricole. Laissez reposer le mélange toute une nuit, et remuez-le le lendemain pour avoir une solution homogène.

Enfin, de l’appliquer sur votre arbre à l’aide d’un pinceau, il faut d’abord débarrasser le tronc des mousses et des écorces mortes. Ensuite, assurez-vous de couvrir le tronc de façon uniforme, en insistant sur les écorces et en remplissant les fissures.