Cette erreur que vous faites tous avec votre chauffage l'hiver vous fait perdre énormément d'argent

Marre de pulvériser le compteur des factures de chauffage ? Pas de panique. Voici des astuces pour limiter votre consommation.

Il fait froid. Avec le verglas, la neige et la chute des températures sur l’Hexagone, on est contraint de mettre le chauffage. Problème : la facture de chauffage peut très vite grimper en flèche. Et ça, ce n'est jamais une bonne nouvelle pour le porte-monnaie. N’est-ce pas ?

Pourtant, selon le média TuxBoard, il y existe une astuce pour faire des économies. Surtout, il y a une erreur à ne pas faire avec son chauffage en hiver, pour limiter les frais. En effet, celle-ci est fréquente chez tous ceux qui possèdent un radiateur dans leur logement.

Comme le rapporte le média, l'erreur est d'éteindre les radiateurs au moment où vous aérez votre logement, ou bien lorsque vous partez de votre logement. En effet, éteindre totalement ces appareils provoque des pics de consommation dès qu’on les rallume, faisant ainsi grimper considérablement la facture de chauffage. Comment on fait alors ? On ne fait tout simplement pas tourner son chauffage à plein régime, et on laisse le curseur sur une température intermédiaire qui ne consommera pas en trop grande quantité. Au moins, vous êtes prévenus !



Crédit photo : iStock

Comment maintenir la chaleur dans son intérieur naturellement ?

L’idée n’est pas de chauffer son intérieur, mais bien de maintenir la chaleur dans son logement. Pour y parvenir, on évite bien entendu de laisser ses fenêtres trop longtemps ouvertes. Heureusement, il existe des astuces naturelles pour garder la chaleur. Par exemple, on évite de miser sur des rideaux fins et on opte pour des rideaux épais, occultants ou même thermiques qui préserveront la chaleur. On privilégie également du mobilier chaleureux, qui réchauffera la pièce, avec un tapis tout doux, des plaids à disposition sur son canapé, etc.

Bien sûr, pour un intérieur chauffé tout l’hiver, il est important de ne pas négliger la qualité des fenêtres et de l’isolation de son logement. Enfin, cuisiner peut permettre de réchauffer une pièce naturellement.

Crédit photo : iStock

Voilà, vous savez désormais quoi faire et surtout ne pas faire pour économiser de l'énergie et de l'argent cet hiver.