Faites fuir les moustiques grâce à ces 7 plantes faciles à cultiver chez vous

L’été est de retour et avec lui, les moustiques. Pour éviter de vous faire piquer et d’être victime de démangeaisons, voici 7 plantes à privilégier afin de repousser ces insectes indésirables.

De nombreux insectes reviennent en été comme les guêpes, les abeilles, les mouches mais aussi les moustiques. Bien qu’ils ne soient généralement pas dangereux, les moustiques nous piquent et provoquent de vives démangeaisons ainsi que des marques rouges sur notre peau. Les moustiques tigres peuvent également être porteurs de maladies comme la dengue, le zika et le chikungunya.

Pour éviter d’être contrarié par ces petites bêtes cet été, il est possible de faire appel à des méthodes naturelles afin d’éloigner les moustiques de chez vous. N’utilisez pas de produits chimiques vendus dans le commerce et privilégiez les plantes pour vous débarrasser de ces visiteurs.

En effet, certaines plantes repoussent naturellement les moustiques car elles dégagent un parfum que ces insectes ne supportent pas. Pour qu’elles soient efficaces, il vous suffit de les planter dans votre jardin, sur les rebords de vos fenêtres, sur votre balcon ou en pot sur votre terrasse. Voici les plantes à privilégier pour dire adieu aux piqûres d’insectes.

La citronnelle

La citronnelle est connue pour être un véritable répulsif contre les moustiques. Cette plante dégage une forte odeur détestée de ces insectes. Vous pouvez la planter en terrasse, près de votre salon de jardin, pour qu’elle soit efficace. Pensez aussi à froisser quelques feuilles entre vos doigts afin de sentir son odeur.

Le souci

Le souci est une très belle plante jaune qui égaye un jardin. Facile à cultiver, elle dégage une odeur qui repousse les moustiques pendant tout l’été, mais aussi les nématodes au potager. En plus de cela, ses fleurs peuvent être consommées crues en salade et cette plante a des propriétés médicinales.

Le géranium

Cette plante est la star des balcons en été et pour cause : facile à cultiver, elle orne une façade grâce à ses belles fleurs colorées. En plus de cela, le géranium odorant, aussi appelé Pelargonium, a la capacité de repousser les moustiques grâce à son parfum prononcé. La plante idéale à installer près de sa maison pour éloigner les insectes indésirables.

La tanaisie

La tanaisie est une plante sauvage qui repousse de nombreux insectes : les moustiques, les pucerons, les mouches du poireau et les aleurodes. Séchées, ses feuilles sont capables d’éloigner les mites. Pour qu’elle soit efficace, pensez à la cultiver en pleine terre, en pot ou en jardinière.

La lavande

Si la lavande dégage un parfum très agréable pour nous, celui-ci est insupportable pour les moustiques. La lavande contient de l’huile essentielle très forte dans ses fleurs qui repousse les insectes. Pour en profiter, plantez de la lavande en bordure de massifs ou en pot sur votre terrasse. Vous pouvez aussi récolter ses fleurs en été et les mettre dans des sachets à suspendre dans votre maison pour diffuser une agréable odeur tout en faisant fuir les nuisibles.

Le basilic

En plus de pouvoir être récolté pour agrémenter vos plats, le basilic repousse les moustiques avec son parfum frais et citronné. Plantez-le aux côtés d’autres herbes aromatiques comme le thym et le romarin et pincez régulièrement ses tiges pour favoriser sa croissance.

La menthe poivrée

Utilisée également pour donner de la fraîcheur à nos boissons et nos plats, la menthe poivrée repousse naturellement les insectes. Vous pouvez la cultiver en pot ou en pleine terre. Tout comme la citronnelle, pensez à froisser ses feuilles entre vos doigts et à les passer sur votre peau pour repousser les moustiques et éviter les piqûres.