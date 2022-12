15 plantes anti-moustiques efficaces !

Il existe de nombreuses plantes anti-moustiques efficaces. Découvrez les 15 espèces les plus connues.

1 Citronnelle, une des plantes anti-moustiques les plus connues

Citronnelles sous terre Crédit photo : pishit

La citronnelle fait partie des plantes anti-moustiques les plus célèbres. Son efficacité est reconnue depuis de nombreuses années. Le seul problème avec cette variété, c’est qu’elle s’adapte mal au climat frais. En conséquence, il est impossible de la planter dans le jardin ou de la mettre sur la fenêtre. Cependant, il existe des huiles essentielles contenant un composant de la citronnelle, le citronellol. Ce dernier est celui qui permet d’obtenir l’odeur citronnée qui fait fuir les moustiques. Concernant son utilisation, l’huile

peut être diffusée dans la chambre. Il est également possible de l’appliquer sur la peau après l’avoir diluée dans de l’huile végétale.

2 Mélisse citronnelle à planter dans le jardin

Mélisses citronnelles par terre Crédit photo : yuelan

Les amoureux du jardinage seront heureux de savoir qu’il existe une alternative à la citronnelle qui peut être plantée dans le jardin. Il s’agit de la mélisse à planter dans un contenant près des ouvertures ou dans la cour extérieure. Elle est facile à planter dans n’importe quelle terre. Elle supporte aussi bien le soleil que les zones ombrées. De plus, la mélisse citronnelle éloigne efficacement les moustiques grâce à son parfum citronné. Elle présente les mêmes propriétés que la citronnelle.

3 Verveine citronnelle, efficace pour repousser les insectes

Image d’une des plantes que détestent les moustiques Crédit photo : DESIGNOSAURUS

Une autre variante de la citronnelle, la verveine, est également efficace pour repousser les moustiques. Elle possède des feuilles citronnées très odorantes. C’est son parfum qui fait fuir les moustiques. Pour en avoir, il est recommandé de la cultiver dans un pot. Cette méthode permet de la déplacer à l’intérieur facilement en hiver, car elle supporte mal le froid. Elle est plus adaptée aux climats doux. Concernant son utilisation, elle peut être placée à l’intérieur comme à l’extérieur de la propriété. Il est également possible de la disposer près des vitres ou des verrières lorsqu’il ne fait pas trop chaud ni trop froid.

4 Lavande, variétés de plantes utilisables en huile essentielle

Une femme ayant récolté de la lavande Crédit photo : BONDART

La lavande est également très connue, car elle est régulièrement utilisée dans le domaine de la cosmétique. Elle est également très efficace comme plante anti-moustique. En outre, la lavande fait aussi fuir les insectes comme les poux, les mites et les puces.

La lavande se cultive dans un sol caillouteux et exposé au soleil dans l’idéal. Il en existe plusieurs variétés qui peuvent être utilisées sous forme d’huile essentielle : lavande officinaleetlavande aspic. Sous cette forme, elle peut être diffusée dans toutes les pièces. Il est également possible de l’utiliser sur la peau en mélangeant le produit avec de l’huile végétale.

5 Basilic citron, efficace pour éloigner les moustiques

Des basilics citrons vus de près Crédit photo : Алексей Филатов

Il existe plusieurs variétés de basilics qui sont toutes conseillées pour faire fuir les moustiques. Cependant, le basilic citron est le plus puissant d’entre tous, surtout en ce qui concerne l’odeur. Les moustiques la détestent et la fuit dès qu’ils la sentent.

Ce basilic fait partie de la même famille que la lavande et encore beaucoup d'autres plantes. Il se cultive dans un jardin mi-ombré et avec une terre riche. Il est également possible de le mettre dans un contenant dans la véranda, la chambre ou la cuisine, entre autres.

6 Menthe, idéale pour repousser les moustiques

De la menthe dans un contenant jaune Crédit photo : Richard Villalonundefined undefined

La menthe est appréciée pour sa fraîcheur et son odeur particulière. Cependant, les moustiques la détestent pour cela. Voilà pourquoi vous trouverez des produits mentholés dits anti-moustiques. Parmi eux, l’huile essentielle de menthe poivrée est la plus utilisée. Elle est à diffuser dans toutes les pièces après avoir été mélangée avec des huiles essentielles répulsives. Elle se prête aussi à une application cutanée lorsqu’elle est diluée dans de l’huile végétale. De nombreux conseils poussent aussi à planter la menthe dans un contenant spécifique ou une jardinière.

7 Le romarin, des plantes à placer au bord de la fenêtre

Des romarins mis sur la table Crédit photo : wmaster890

Le romarin est une plante aromatique de plus en plus utilisée dans le domaine de la cuisine et de l’esthétique pour son odeur. Elle est à la fois particulière et intense. C’est cette odeur que les moustiques détestent avec les romarins.

Pour avoir du romarin, il est possible de le planter dans le jardin. Il peut être planté dans n’importe quel type de sol. Il faut juste savoir qu'il apprécie les zones fortement ensoleillées. Elle peut aussi être mise dans un pot pour être placée sur le balcon ou au bord de la fenêtre.

8 La sarriette, à planter dans le jardin pour faire fuir les moustiques

Image d’une sarriette dans un champ Crédit photo : Madeleine Juillard

La sarriette présente un aspect répulsif qui est efficace pour éloigner les moustiques. Très odorante, elle les fait fuir tout simplement. La sarriette est assez facile à planter, mais elle supporte mal les premières gelées. Il est ainsi recommandé de la planter dans un pot ou dans une jardinière couverte. Dans l’idéal, elle doit être mise sous terre dans une zone ou une partie de la maison qui est ensoleillée. Pour information, la sarriette est également utilisée dans le domaine de la médecine traditionnelle. Elle présenterait des vertus digestives et antiseptiques.

9 Géraniums odorants avec des feuilles citronnées

Des géraniums et une huile essentielle Crédit photo : Esin Deniz

Avant tout, un éclaircissement doit être apporté à propos de cette variété de fleur. Ce ne sont pas tous les géraniums qui repoussent les moustiques, mais plutôt le géraniumodorant. Ce dernier est capable de les éloigner des chambres à coucher grâce à l’odeur fortement citronnée de ses feuilles. Pour la distinguer des autres plantes de la même famille, il faut regarder du côté des feuilles. Elles sont généralement blanches et agrémentées par une teinte violacée au milieu.

Cette variété des géraniums est facile à cultiver dans une jardinière ou dans un pot. Cependant, il faut le rentrer à l’hiver, car il ne supporte pas les premières gelées.

10 L’eucalyptus citronné

Un eucalyptus avec des citrons Crédit photo : Olga Arkhipenko

Au regard de son nom, il est tout à fait normal que les moustiques n’aiment pas l’eucalyptus citronné. Cette plante sent fort le citron, et cela ne plaît pas aux moustiques. Le seul inconvénient avec cette variété d'arbre est qu’il est difficile de la planter dans le jardin. Il s’utilise essentiellement sous une forme d’huile essentielle. Le produit peut être diffusé dans les chambres pour apporter de la fraîcheur et faire fuir les moustiques. Il peut aussi être appliqué localement s’il est mélangé avec de l’huile végétale. L’utilisateur profite de son parfum tout en faisant fuir les insectes.

11 Souci, une herbe envahissante, mais un anti-moustique efficace

Un souci et un papillon jaune Crédit photo : STEPHANE ETIENNE

Le souci ne se trouve pas dans tous les jardins. Cela est même très rare parce qu’il peut être envahissant comme herbe. Il présente aussi une forte odeur que certaines personnes n’apprécient pas. Pourtant, le souci fait partie des plantes anti-moustiques présentant les meilleurs résultats. Son efficacité vient d’une molécule répulsive connue sous le nom de Pyréthine. Elle est présente dans de nombreux produits répulsifs disponibles dans les commerces. En ce qui concerne le souci, il est possible de le faire pousser dans un jardin, dans une jardinière ou dans contenant amovible un pot. À l’intérieur de la maison, le souci se place sans problème dans la chambre pour faire fuir les insectes. Il existe aussi des huiles végétales de souci à mélange avec de l’huile essentielle pour soulager les piqûres.

12 Cataire pour éloigner les moustiques

Des feuilles de cataire Crédit photo : Ana Belén Garcia Sanchez

Certaines personnes l’appellent cataire alors que d’autres le connaissent sous le nom de Nepeta ou herbe à chat. Dans tous les cas, il s’agit de la même herbacée à fleurs répulsive. Son efficacité provient de son feuillage qui contient de la népétalactone. Ce composant attire les chats grâce à la forte odeur produite qui fait fuir en même temps les moustiques. Cette odeur est si forte qu’elle arrive également à faire fuir des insectes comme les termites et les blattes.

Pour faire pousser l’herbe à chat, l’idéal est de la mettre dans un sol drainé qu'il soit dans une zone ensoleillée ou mi-ombre. Dans le bon type de sol, elle pousse assez facilement.

13 Pélargoniums, de la même famille que les géraniums

Des pélargoniums en train de fleurir Crédit photo : RukiMedia

Le pélargonium est une plante de la même famille des géraniums, les géraniacées. Cependant, il appartient à une variété différente de celle des géraniums, même si de nombreuses personnes l’appellent ainsi. Cette variété venue d’Afrique du Sud est excellente pour faire fuir les moustiques.

Les pélargoniums sont des plantes faciles à cultiver dans une jardinière ou dans un pot. Il est ainsi possible de l’installer au balcon et aux rebords des ouvertures de la maison afin de repousser les moustiques.

Pour information, il en existe de nombreuses variétés qui sont toutes très belles les unes des autres. Voilà pourquoi elles sont utilisées comme un élément de décoration idéal pour les balcons et les terrasses.

14 La tanaisie et ses multiples vertus

Des tanaisies jaunes Crédit photo : STÉPHANE ÉTIENNE

La tanaisie est une plante proposant de nombreux avantages à ceux qui en possèdent. Elle dispose de jolies fleurs à caractère répulsif. Celles-ci ne sont pas appréciées par les insectes comme les moustiques. Il est ainsi conseillé de les mettre dans un contenant et de placer ce dernier près des ouvertures de la maison pour éloigner les moustiques.

Parmi les autres avantages proposés par cette plante, la tanaisie se propage facilement sur une jardinière tout en repoussant les ravageurs comme les pucerons ou les mouches. Elle présente également des vertus fongicides permettant de lutter contre les maladies telles que le mildiou ou la rouille. Séchée, la tanaisie est aussi utilisée pour repousser les mites. Il se dit également que cette plante permet d’éloigner les poux et les puces des niches d’un chien.

15 Le pétunia, un insecticide naturel par excellence

Pétunia suspendu dans l'air Crédit photo : Pilat666

Le pétunia fait partie des plantes anti-moustiques les plus appréciées. Cette plante est capable d'éloigner efficacement de la maison les insectes comme les moustiques. De plus, elle est très décorative si elle est utilisée comme plante d’intérieur. Dans de nombreuses propriétés, le pétunia s’impose comme la star du balcon ou de la jardinière avec ses fleurs en forme de trompette. Elles se déclinent aussi en plusieurs coloris : rouge, violet, rose et blanc.