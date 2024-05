Moustiques : 6 astuces pour les faire fuir naturellement

Avec la chaleur, les moustiques sont de retour. Voici comment les tenir à distance tout en utilisant des produits naturels et respectueux de l’environnement.

Dans quelques mois, l’été sera de retour et avec lui, le soleil, la chaleur… et les insectes ! Parmis eux, on compte les moustiques, des petites bêtes indésirables qui nous piquent et provoquent de vives démangeaisons, dont on aimerait bien se débarrasser.

Heureusement, il existe des astuces pour tenir les moustiques à distance de sa peau ou de sa maison. Pour commencer, voici quelques gestes préventifs à effectuer pour ne pas les attirer : éliminez l’eau stagnante dans votre extérieur en vérifiant les coupelles des pots de fleurs, les gouttières, les mares et les bassins, les jouets et le mobilier d’extérieur. Pensez également à couvrir les récupérateurs d’eau de pluie.

Si malgré cela, les moustiques envahissent votre terrasse, voici comment les faire fuir. Pour les repousser, n’utilisez pas de produit chimique ou d’insecticide vendus dans les grandes surfaces, qui sont nocifs pour l’environnement et votre santé. Privilégiez plutôt des solutions naturelles, tout aussi efficaces et respectueuses de l’environnement. Sans plus attendre, voici comment faire fuir les moustiques pendant l’été.

Les plantes répulsives

Si vous avez la main verte, n’hésitez pas à installer certaines plantes sur votre balcon ou votre terrasse pour tenir les moustiques à distance. En effet, certains végétaux dégagent une odeur qui repousse les moustiques. C’est le cas des géraniums à la citronnelle, que vous pouvez faire pousser facilement sur votre balcon pour éloigner les insectes de vos fenêtres. Les moustiques détestent également la lavande, l’oeillet et la verveine, ainsi que certaines plantes aromatiques comme la menthe poivrée, le thym, le romarin et le basilic.

Les huiles essentielles

Dérivées des plantes, les huiles essentielles sont particulièrement efficaces pour lutter naturellement contre les moustiques. Pensez à diffuser de l’huile essentielle de citronnelle, de géranium bourbon ou d’eucalyptus citronné dans votre intérieur ou sur votre terrasse pour éloigner les insectes.

Le clou de girofle

Tout comme les plantes, le clou de girofle dégage une forte odeur qui déplaît aux moustiques. Vous pouvez en disposer directement dans un petit récipient mais pour plus d’efficacité, pensez à allier le parfum du clou de girofle à celui de l’agrume. Pour cela, plantez des clous de girofle dans la moitié d’un citron ou d’une orange afin de tenir les insectes à distance. En plus d’éloigner les moustiques, vous profiterez d’une agréable odeur dans votre logement.

Le jus de citron

Pour ne pas vous faire piquer, vous pouvez appliquer du jus de citron directement sur votre corps. Cependant, cette méthode doit être utilisée avec précautions : n’appliquez pas de jus de citron sur vos petites plaies et faites attention à ne pas en mettre sur votre peau si vous vous exposez au soleil. Il est préférable d’utiliser le jus de citron le soir, avant d’aller vous coucher, pour ne pas vous faire piquer pendant la nuit.

Le monoï

Moins agressif que le jus de citron, le monoï est tout à fait adapté pour se protéger des moustiques. En plus de repousser les insectes, cette huile va dégager un agréable parfum tout en hydratant et nourrissant votre peau en profondeur.

Le marc de café

Pour finir, voici une astuce zéro déchet pour repousser les moustiques : au lieu de jeter votre marc de café à la poubelle, pensez à le réutiliser contre les insectes. Pour cela, il suffit de faire sécher le marc de café puis de le faire brûler près de vos fenêtres ouvertes ou sur la table de votre terrasse afin de faire fuir les insectes indésirables.