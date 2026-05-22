Voici pourquoi vous ne devez surtout pas dormir la fenêtre ouverte en cas de forte chaleur

Vous avez trop chaud dans votre chambre et vous aimez dormir la fenêtre ouverte ? Attention, cette habitude pourrait vous coûter très cher.

D’ici quelques jours, une vague de chaleur va s’abattre sur la France et les températures vont dépasser les 30 degrés dans le pays. Les Français vont donc devoir reprendre leurs habitudes estivales pour lutter contre la chaleur, en adoptant par exemple ces méthodes simples pour se rafraîchir chez soi.

Quand il fait chaud, il est également important de garder son logement au frais. Pour cela, il est recommandé de fermer ses volets à cette heure précise de la journée. D'une manière générale, il est aussi conseillé de ne pas dormir avec la fenêtre ouverte, mais pour une toute autre raison. On vous explique.

Crédit photo : iStock

Les voleurs entrent par la fenêtre ouverte

Quand il fait chaud, on peut être tenté de dormir avec la fenêtre ouverte. C’est ce qu’a fait un couple originaire de La Seyne-sur-Mer, dans le Var, avant que ce geste ne se retourne contre lui.

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Les faits se sont déroulés en 2017. La nuit, alors que les habitants dormaient la fenêtre ouverte en été, ils ont été cambriolés, comme le rapporte Le Monde. Les voleurs ont escaladé le balcon du couple, situé à trois mètres de hauteur, et sont passés par la fenêtre. Ils se sont introduits dans le salon, ont volé des clés de voiture et sont partis avec les deux véhicules du couple.

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L’assureur refuse d’indemniser

Suite au cambriolage, le couple a porté plainte. Cependant, sa compagnie d’assurance Avanssur a refusé de l’indemniser. La raison ? La fenêtre du logement était ouverte. En effet, l’assurance affirme que le contrat signé avec ses clients stipule que “le vol des clés dans un logement n’est couvert que si les voleurs se sont introduits malgré des accès verrouillés et des ouvertures fermées”, ce qui n’était pas le cas.

L’affaire a été portée en justice et lors du premier jugement, les juges ont tranché en faveur du couple et l’assureur a été condamné à lui verser 30 000 euros. Cependant, la compagnie d’assurance a fait appel et le 2 avril dernier, la Cour de cassation a donné raison à l’assureur, près de neuf ans après les faits. Ainsi, le couple ne recevra aucune indemnisation.

Prudence donc si vous voulez dormir la fenêtre ouverte : en cas de cambriolage, vous risquez de ne pas être couvert par votre assurance.