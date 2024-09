Est-ce illégal d'installer une caméra embarquée dans sa voiture ?

Elles sont de plus en plus nombreuses dans les voitures : les dashcams, ces petites caméras embarquées posées sur le tableau de bord ou fixées au pare-brise, séduisent les automobilistes. Mais a-t-on réellement le droit de les utiliser ?

C’est un phénomène que l’on remarque de plus en plus à bord des voitures : les dashcams. De nombreux automobilistes décident d’installer une petite caméra embarquée sur le tableau de bord ou le pare-brise de leur véhicule pour filmer la route quand ils conduisent. Cette caméra filme la circulation du point de vue du conducteur, ce qui est utile pour avoir des preuves en cas d’accident et être plus facilement indemnisé par les assurances.

Bien sûr, les images ne remplacent pas le constat à l’amiable qui doit être fait par les deux parties. Cependant, elles pourront être demandées par la police ou les assureurs afin de connaître les circonstances exactes de l’accident si besoin.

Crédit photo : iStock

Installer une caméra embarquée dans sa voiture peut avoir un autre avantage : la dashcam peut éloigner les voleurs et les personnes mal intentionnées qui aimeraient s’en prendre à votre véhicule. Mais a-t-on réellement le droit d’installer une caméra embarquée dans sa voiture ? Voici ce que dit la loi.

Des règles à respecter

La loi française indique que nous avons le droit de filmer ce qu’il se passe dans un lieu public depuis un endroit privé (voiture, magasin, maison). Ainsi, nous pouvons donc filmer la rue depuis notre maison ou notre voiture. Les dashcams sont donc autorisées car aucune loi n’existe pour les interdire.

En revanche, attention à ce que vous faites avec les images de votre caméra. Il est interdit de stocker les vidéos afin de respecter la vie privée des autres automobilistes, raison pour laquelle la plupart des dashcams suppriment automatiquement les fichiers enregistrés au bout d’un certain temps.

Crédit photo : iStock

Si vous souhaitez partager les images filmées par votre caméra sur les réseaux sociaux, vous avez le droit à condition de flouter les plaques d’immatriculation des autres véhicules ainsi que tout ce qui pourrait permettre d’identifier les autres conducteurs comme leur visage ou leur voix. Si vous ne le faites pas, vous pourriez écoper d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, selon l’article 226-1 du Code pénal. Enfin, si vous avez un accident, vous devez prévenir l’autre automobiliste de la présence d’une dashcam dans votre voiture.

Les caméras embarquées sont donc légales en France, mais attention : ce n’est pas le cas partout. Si vous allez en Autriche ou au Luxembourg, faites attention à désactiver ou à enlever votre dashcam car là-bas, l’utilisation de cette caméra est interdite.