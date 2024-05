VIDÉO. Une automobiliste filme trois lynx sur le bord de la route, les images sont impressionnantes

Dans le Jura, une automobiliste a repéré trois jeunes lynx qui trottinaient sur le bord de la route. Roulant au pas, elle a eu le temps de les filmer, et les images sont saisissantes.

Les lynx sont de plus en plus nombreux dans le Doubs et le Jura. Ce sont dans ces deux départements que vivent 80% des 150 lynx adultes recensés en France. Aujourd’hui, cette espèce est classée “en danger” sur la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et il convient de la protéger.

Les lynx sont tellement présents sur les routes de ces régions qu’une automobiliste a récemment eu le temps d’en filmer trois. Alors qu’elle conduisait, elle a repéré trois jeunes félins qui trottinaient sur le bord de la route. Roulant au pas, elle a pu les filmer et a posté sa vidéo sur les réseaux sociaux ce lundi 29 avril.

Sur ces images étonanntes, on peut voir les trois jeunes lynx marcher tranquillement le long de la route, à l’entrée d’un village. Ils ne semblent pas effrayés et ne s’écartent pas pour laisser passer la voiture derrière eux. Ils trottinent ainsi sur quelques mètres avant de continuer leur chemin vers un bosquet.

Des mesures pour protéger les lynx

Si ces images peuvent faire sourire, elles doivent aussi inciter à la prudence. Depuis le début de l’année 2024, déjà 13 lynx ont été tués sur les routes du Doubs et du Jura, victimes de collision avec les voitures, ce qui est la première cause de mortalité chez ces félins.

Pour contrer ce fléau, des mesures ont récemment été prises afin de protéger les lynx. Le Centre Athénas, spécialisé dans la sauvegarde de l’espèce, a créé plusieurs panneaux de signalisation “Attention lynx”, qui ont été distribués à une trentaine de communes volontaires. Ces panneaux triangulaires représentent un lynx adulte et son petit et ont pour objectif de faire ralentir les automobilistes afin d’éviter les collisions.

Crédit photo : Centre Athénas / Facebook

Si le Centre Athénas et les maires des communes concernées espèrent que cette nouvelle signalisation va permettre de diminuer le nombre d’accidents avec les lynx, ils aimeraient en faire davantage et sont confrontés à plusieurs obstacles. Comme ces panneaux de signalisation ne sont pas homologués, ils ne peuvent pas être installés sur les routes départementales et nationales. En plus de cela, certains panneaux ont déjà été démontés par des activistes anti-prédateurs. Enfin, plusieurs maires aimeraient voir la limitation de vitesse abaissée à 80 km/h au lieu de 90 km/h pour protéger ces animaux menacés.