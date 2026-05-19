Aide à domicile pour seniors en PACA : le guide AIDADOMI pour bien choisir

Vieillir chez soi, accompagner un parent âgé ou organiser un retour à domicile après une hospitalisation : ces situations concernent aujourd'hui de nombreuses familles, souvent confrontées à beaucoup de questions. Aide, auxiliaire de vie, téléassistance, accompagnement ponctuel ou régulier… il n'est pas toujours simple de saisir les solutions existantes ni vers qui se tourner. Voici quelques repères pour mieux comprendre l'aide aux seniors et le fonctionnement du maintien à domicile, en particulier dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Quels services peut-on attendre d'une aide à domicile ?

L'aide à domicile ne se limite pas au ménage. Elle regroupe différentes prestations qui aident les personnes âgées à continuer à vivre chez elles lorsque certaines tâches du quotidien deviennent plus difficiles. Cela peut concerner l'entretien du logement, le repassage, la préparation des repas, les courses ou encore l'accompagnement aux rendez-vous médicaux et aux sorties. Le service varie aussi selon le rythme et les habitudes de chacun. AIDADOMI, présent à Marseille et dans toute la région PACA depuis 2006, adapte ses prestations aux besoins de chaque bénéficiaire, avec un suivi réalisé par des équipes locales réparties dans plus de 30 agences de la région.

Comment l'aide aux seniors aide-t-elle à rester autonome ?

Le maintien à domicile est le souhait de nombreuses personnes âgées. Selon les données de la DREES, près de 85 % des seniors souhaitent vieillir chez eux, un chiffre qui illustre l'importance de l'aide à domicile dans leur parcours de vie. Continuer à vivre dans son logement et garder ses habitudes dans un environnement familier compte beaucoup pour le moral comme pour le bien-être au quotidien. L'aide aux seniors permet justement d'accompagner cette autonomie sans bouleverser le mode de vie de la personne. Dans des territoires comme les Bouches-du-Rhône ou le Var, où le lien au cadre de vie est particulièrement fort, cet accompagnement local prend tout son sens.

Concrètement, une auxiliaire de vie peut intervenir quelques heures par semaine ou chaque jour selon les besoins. Les aides se concentrent sur les tâches devenues plus difficiles avec le temps : préparation des repas, entretien du logement, courses, accompagnement extérieur ou aide à la toilette lorsque cela est nécessaire. Au-delà de ce côté pratique, ces interventions apportent également une présence régulière et des échanges humains qui comptent beaucoup pour les seniors vivant seuls.

Et pour les personnes en situation de handicap ou en retour d'hospitalisation ?

Les services à domicile concernent aussi les personnes en situation de handicap, dont l'accompagnement s'inscrit souvent dans la durée et peut être financé par la prestation de compensation du handicap (PCH). Ils interviennent également lors d'un retour d'hospitalisation, période plus ponctuelle mais souvent décisive pour éviter une rechute ou une perte d'autonomie. Dans ces phases parfois fragiles, l'accompagnement aide à retrouver un quotidien plus stable et plus sécurisant.

Les interventions peuvent inclure l'aide aux gestes essentiels, l'entretien du logement, la préparation des repas ou encore une présence de nuit pour rassurer la personne accompagnée et ses proches. Les besoins varient selon l'autonomie, l'état de santé et le rythme de vie de chacun. La téléassistance peut aussi compléter cet accompagnement pour sécuriser les moments où la personne se retrouve seule.

À qui faire confiance pour son aide à domicile ?

Choisir un service d’aide à domicile demande du temps et beaucoup de vigilance. Les familles cherchent avant tout des intervenants fiables, capables d'accompagner un proche avec sérieux et bienveillance. L'expérience de la structure, la proximité des équipes et leur stabilité font partie des critères souvent regardés avant de faire un choix. Une implantation locale permet généralement de mieux connaître le territoire et de réagir plus facilement en cas de changement ou d'urgence.

Les avis des bénéficiaires sont aussi une manière de se faire une idée plus concrète de la qualité de l'accompagnement. AIDADOMI met notamment en avant une forte satisfaction client et un suivi réalisé par des équipes réparties dans plus de 30 agences en région PACA, notamment à Marseille, Aix-en-Provence, Toulon et Avignon. Cette couverture locale permet aux familles du sud de la France de bénéficier d'un interlocuteur de proximité, ce qui fait souvent toute la différence dans la durée.