Faites des économies sur votre ticket de courses grâce à la méthode IMC

Une influenceuse a partagé sa méthode pour réaliser des économies sur ses dépenses de courses avec comme principe l'acronyme IMC.

Faire des économies et réduire ses dépenses courses

En proie à l'inflation depuis quelques années, les Français ont changé leurs habitudes alimentaires. Dans l'assiette, ils font en sorte de ne plus gaspiller. Cela passe notamment par la réduction d'achats alimentaires.

C'est d'ailleurs ce que souligne le baromètre de l'Observatoire Cetelem. Il indique que 44% des Français ont réduit leurs achats pour éviter le gaspillage et donc, faire des économies. Face à la hausse des prix dans les rayons, trouver des alternatives concrètes est devenu une priorité pour de nombreux foyers.

Les Français seront donc ravis d'apprendre qu'une maman influenceuse, Organizen green mama, a partagé sur Instagram une méthode simple pour réduire le prix de son ticket de caisse tout en limitant le gaspillage alimentaire.

La méthode IMC pour faire des économies

Pour réaliser entre 30 et 50% d'économies sur son budget courses, la maman recommande de suivre la méthode IMC. Chaque lettre correspond à une étape.

Le I pour Inventaire. Vous l'aurez compris, il s'agit de faire l'inventaire de tous les aliments que vous avez déjà dans vos placards, votre frigo et corbeille à fruits. L'idée est simple : savoir exactement ce que l'on possède avant même de penser à acheter quoi que ce soit.

Le M pour Menu. C'est la partie la plus longue : faire des menus concoctés à partir des aliments que vous avez déjà. Cette étape demande un peu d'organisation, mais c'est elle qui fait toute la différence sur le ticket de caisse.

Le C pour Courses. Au moment de faire les courses, n'achetez que les aliments et ingrédients manquants pour réaliser les menus que vous avez prévus. De cette façon, vous n'achetez que ce dont vous avez besoin et évitez les écarts.

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Comment mettre en place la méthode IMC ?

Crédit photo : Wavebreakmedia/ iStock

Sur le papier, la méthode IMC permet de limiter ses achats aux aliments dont on a vraiment besoin et ainsi, d'éviter un surplus de nourriture qui risquerait de terminer à la poubelle, et d'acheter plus qu'il ne faut. Vous êtes gagnant dans les deux cas.

Cependant, la méthode IMC impose de cuisiner régulièrement. D'un côté, c'est bien mieux pour votre santé. Cela vous évite d'acheter des produits ultra-transformés, souvent mauvais pour la santé, même si leur prix peut paraître attractif en rayon. De l'autre, la méthode suggère de trouver le temps de cuisiner et de trouver des menus pour tous les jours. Une discipline qui ne convient pas forcément aux ménages les plus pressés et occupés.

Pour ceux qui souhaitent franchir le pas sans se sentir dépassés, il existe une façon de démarrer en douceur : commencer par planifier seulement trois ou quatre repas par semaine. Cela permet de prendre le rythme progressivement, sans avoir à tout réorganiser d'un coup. Avec un peu d'habitude, la méthode devient presque automatique.

Enfin, ajoutons qu'une fois cette méthode réalisée, vient le moment où il faut refaire les courses. C'est alors peut-être le moment d'élaborer des menus simples avec les ingrédients que vous aimez et sains (fruits, légumes, yaourts...) avant d'aller les acheter en magasin. Laissez libre cours à vos envies en essayant d'équilibrer vos repas.