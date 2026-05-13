Savez-vous comment réagir en cas d'accident de la route ? Voici les réflexes indispensables

Ce mardi 12 mai, le code de la sortie de route a été présenté. Ce guide de plus de 60 pages est une aide précieuse pour les victimes des accidents de la route.

Le code de la route est primordial pour assurer notre sécurité quand on conduit. Pourtant, on estime qu’un Français sur 5 oublie ce détail important en prenant la voiture. Si l’on connaît bien le code de la route, voici un nouveau guide qui pourrait nous être utile. Ce mardi 12 mai, l’association Victimes & Citoyens a lancé le “code de la sortie de route”. Il s’agit d’un guide de plus de 60 pages contenant les informations essentielles à connaître après un accident de la route.

Crédit photo : Le code de la sortie de route

En effet, il n’est pas toujours évident de savoir comment réagir quand on est victime d’un accident de la route, que ce soit avec un animal sauvage, seul ou avec un autre véhicule. Que faire sur le moment, qui contacter, quelles démarches effectuer par la suite ?

Que faire en cas d’accident ?

Le guide du code de la sortie de route permet de répondre à toutes ces questions. Déclarations, responsabilités, assurances, expertise médicale, indemnisation, accompagnement psychologique, retour à l’emploi… Tout est détaillé.

Crédit photo : Le code de la sortie de route

Vous pourrez ainsi savoir comment réagir en cas d’accident, faire reconnaître vos préjudices, être dédommagé et connaître vos droits en cas de besoin.

“Après un accident, les victimes se retrouvent souvent seules face à des démarches complexes et à un manque d’informations claires sur leurs droits et les premières actions à mener. Les conséquences peuvent être extrêmement lourdes et durer dans le temps”, a indiqué Dan Lert, adjoint à la mairie de Paris chargé des transports et des mobilités.

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Un guide qui s’adresse à tous

Ce guide a été créé pour aider les victimes d'accident de la route, mais aussi pour leurs proches. Pédagogique, il s’adresse aux jeunes conducteurs, aux automobilistes mais pas uniquement. Il peut également concerner les piétons, les cyclistes, les passagers, les conducteurs de deux-roues ainsi que les utilisateurs de trottinettes. En effet, tout le monde peut être concerné par un accident de la route.

En plus de ce guide, une version numérique a été créée. À la manière du code de la route, vous pouvez tester vos connaissances sur ce sujet afin de savoir comment réagir en cas d’accident. Un guide essentiel.