Ces volants 100% électroniques vont radicalement changer notre manière de conduire

L’avenir de la voiture passe certainement par l’électricité. Après le moteur, le volant s’essaye également à l'électronique, ce qui pourrait changer notre façon de conduire.

Pour les férus de mécanique, cette nouveauté pourrait bien vous décevoir. Mais pour les automobilistes, ça pourrait bien les séduire. En effet, le volant électronique s’apprête à équiper les voitures de série, avec l’idée de mettre fin au lien mécanique entre le volant et les roues.

Ce concept s’appelle le “steer-by-wire”, qui est une direction entièrement électronique qui supprime toute liaison mécanique entre le volant et les roues. Longtemps cantonnée aux prototypes et aux véhicules de niche, cette technologie débarque désormais sur les modèles de grande série.

Si l'allemand Mercedes-Benz a déjà présenté ses ambitions en la matière, en France, Peugeot avait aussi déjà fait la démonstration d'un volant rectangulaire, baptisé Hypersquare.

Crédit photo : BMW

Le principe est simple à comprendre. Des capteurs mesurent l'angle et la vitesse de rotation du volant, convertissent ces données en signal électrique et les transmettent en temps réel à un moteur placé sur le train avant, qui oriente les roues. La colonne de direction traditionnelle, cette barre d'acier héritée des débuts de l'automobile, disparaît.

Pour compenser l'absence de retour d'information naturel, le volant est équipé d'un système haptique qui simule les sensations de la route, à la manière d'une manette de jeu ou d'un volant gaming à retour de force.

Quelles conséquences sur la sécurité ?

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Les avantages avancés par les constructeurs sont nombreux. La précision de la direction peut être ajustée électroniquement selon la vitesse. Elle est plus réactive en ville, plus stable sur autoroute, sans que le conducteur n'ait à effectuer plus d'un demi-tour de volant. Les manœuvres de stationnement deviendraient enfantines. De plus, en cas de choc frontal, la suppression de la colonne élimine un risque réel de blessure grave pour le conducteur.

En outre, ce sont les designers qui pourraient repenser l'avant des véhicules, puisque sans colonne de direction à loger, tableau de bord et pare-brise pourraient être réimaginés.

Crédit photo : Citroen

Enfin, les véhicules autonomes s'appuyant sur cette technologie pourraient rétracter complètement le volant dans le tableau de bord lorsque la voiture se pilote seule.

Cependant, malgré tous ses avantages, la question qui fâche reste évidemment celle de la sécurité. Avec une direction mécanique, même défaillante, le conducteur conserve une forme de maîtrise. Tandis qu'avec le steer-by-wire, une panne électronique pourrait théoriquement le laisser sans aucun contrôle sur la trajectoire. Les constructeurs répondent à cette objection par un renforcement de certains assistants électroniques, avec davantage de capteurs, des calculateurs de secours, ainsi qu'une alimentation électrique autonome qui serait capable de maintenir la direction opérationnelle quelques secondes en cas de coupure.

D'autres s'interrogent sur l'utilité du steer-by-wire. Résout-il un problème que personne n'avait ? Le gain concret pour un conducteur ordinaire, sur une route ordinaire, reste aujourd'hui difficile à quantifier. Il semble qu’il s’agit surtout d’un ajout pour faciliter la conduite. Cela semble toutefois être le sens de l'histoire, grâce à cette technologie qui prépare le terrain pour la voiture autonome.