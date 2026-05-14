Ce petit accessoire ultra pratique à moins de 15 euros sur CDiscount va transformer vos trajets en voiture

Grâce à ce petit accessoire vendu à petit prix, vous avez l’occasion de rendre vos trajets en voiture beaucoup plus agréables et pratiques.

Quand vous prenez place dans votre voiture, vous devez toujours vous assurer d’être bien en place et respecter toutes les règles de sécurité. Une fois que c’est fait, vous passez alors au confort, branchant votre téléphone pour mettre soit le GPS, soit la radio ou votre playlist préférée.

Seulement voilà, cela peut prendre un temps supplémentaire dont on pourrait bien se passer. Bien heureusement, il existe un moyen de s’épargner ces minutes de branchement en remplaçant le câble reliant votre smartphone à la voiture par un adaptateur sans fil.

Crédit photo : CarPlay INKINT

Telle est la proposition de l’adaptateur CarPlay INKINT. Activé, il se connecte à votre téléphone dès que vous allumez votre moteur. Cette transformation du système filaire en sans fil fonctionne aussi bien avec CarPlay qu’avec Android Auto, sans perdre la navigation, les appels ou les commandes vocales.

Un accessoire pour faciliter vos trajets en voiture

La puce Bluetooth 5.3 associée au WiFi 2.4 et 5GHz maintient la musique et les indications GPS sans coupure ni décalage. Le boîtier se branche sur le port USB Type-C de la voiture et reconnaît le smartphone, sans configuration ni application à télécharger.

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Crédit photo : CarPlay INKINT

Le boîtier compact de l’adaptateur CarPlay INKINT se glisse dans n’importe quel espace entre les sièges ou sous le tableau de bord. Son format réduit évite l’encombrement et laisse les ports accessibles pour d’autres accessoires.

Par ailleurs, la double sortie Type-C et USB permet de recharger simultanément un second appareil pendant que la connexion sans fil fonctionne. Cette flexibilité modifie l’habitacle en véritable poste de commande connecté. Ensuite, la compatibilité avec les commandes vocales intelligentes préserve la concentration sur la route. L’adaptateur CarPlay INKINT reconnaît les instructions parlées et active Siri ou Google Assistant sans manipulation manuelle.

La stabilité de connexion garantit une expérience fluide même sur les longs trajets autoroutiers. L’adaptateur CarPlay INKINT s’intègre ainsi naturellement dans la routine quotidienne des conducteurs.S'il vous intéresse, l’adaptateur CarPlay INKINT est au prix de 11,30 euros au lieu de 26,95 euros sur Cdiscount.