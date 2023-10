Vous avez peut-être droit à 110 euros par mois que vous ne réclamez pas, voici comment les obtenir

Connaissez-vous toutes les aides sociales et savez-vous si vous êtes éligible à chacune d’elles ? Selon un simulateur créé par Cyprien Boutard-Geze, vous pourriez réclamer jusqu’à 110 euros par mois.

Il existe de nombreuses aides sociales dans l’administration française. Cependant, nous ne sommes pas forcément au courant de toutes les aides existantes dont nous pouvons bénéficier. De nombreuses personnes manquent d’informations à ce sujet ou ne savent pas comment faire les démarches pour réclamer l’argent auquel elles ont droit. Ainsi, des millions d’euros passent à la trappe.

Par exemple, on estime que 30% des personnes qui ont droit au chômage ne le touchent pas, contre 34% pour le RSA. Certaines aides, comme les allocations familiales, ne sont pas perçues par 25 à 50% des bénéficiaires. La raison ? Les dossiers à fournir sont souvent complexes et il existe un grand manque d’information à ce sujet. Les personnes âgées sont notamment concernées à cause de la fracture numérique.

110 euros non réclamés par mois

Au total, de nombreux foyers passeraient à côté de 110 euros chaque mois. Ce chiffre a été calculé par Cyprien Boutard-Geze, le PDG de l’entreprise Klaro. Cette société a créé un logiciel permettant “de passer en revue les conditions d’accès de plus de 1 500 aides publiques”. Selon les estimations du simulateur, “un foyer passe à côté de 110 euros en moyenne tous les mois”. Une somme non négligeable, notamment en période d’inflation.

Crédit photo : iStock

Pour vous aider à savoir si vous pouvez recevoir des aides sociales, le gouvernement a créé un site dédié. Il s’agit d’un simulateur qui permet de savoir si vous êtes éligibles à 58 des aides les plus courantes. Ce site “simple, rapide et gratuit” permettrait d’avoir une simulation “en moins de 15 minutes”. N’hésitez pas à l’utiliser pour savoir si vous pouvez recevoir de l’argent en plus et arrondir vos fins de mois.