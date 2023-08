CAF : voici les aides « cachées » dont vous pouvez bénéficier à la rentrée

Vous l’ignorez peut-être, mais certaines aides de la CAF sont peu connues. On vous les présente.

Et si vous pouviez bénéficier d’une aide de l'État français afin de vous permettre de ne pas finir le mois dans le rouge ? Certaines allocations, auxquelles de nombreux Français peuvent bénéficier, sont encore méconnues. L’occasion pour nous, de faire le point sur ces aides.



Vous n’êtes pas sans savoir que la Caisse d’Allocations Familiales propose plusieurs aides pour les ménages aux revenus modestes. Bien entendu, pour bénéficier de ces aides, il faut répondre à toutes les conditions imposées par la CAF.

#1 L’allocation logement

Parmi les listes des allocations les plus connues, on retrouve : l’allocation familiale, le complément familial (pour les familles nombreuses), la prime à la naissance, l’allocation à l’éducation, etc. Pourtant, parmi cette longue liste d’aides mises en place par le gouvernement français, certaines sont peu connues. Comme le précise la CAF sur son site, l’allocation d’aide au logement (APL) a été modifiée en 2023. Depuis le mois de janvier dernier, cette aide est recalculée chaque trimestre en fonction des revenus des bénéficiaires. En fonction de l’évolution des revenus, celle-ci peut donc être diminuée ou augmenter.

#2 L’allocation veuvage

Il existe également une allocation veuvage, comme le précise le rapport d'activité de la CMU. Cette aide concerne les personnes qui ne peuvent pas prétendre à une pension de réversion en cas de décès d’un conjoint et qui ont des revenus précaires ou modestes. Pour y avoir accès, la personne veuve doit répondre à plusieurs conditions, notamment avoir moins de 55 ans.

#3 L’Allocation aux adultes handicapés

Parmi les autres aides peu connues, on retrouve l’Allocation aux adultes handicapés (AAH). Ce coup de pouce permet aux personnes au taux d’incapacité de plus de 80 % d’avoir des revenus. Enfin, une aide pour les enfants handicapés de moins de 20 ans est aussi allouée et calculée selon le taux d’incapacité.