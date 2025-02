Allergies au pollen : les 3/4 de la France placés en alerte rouge

Le printemps est de retour et avec lui, les allergies au pollen. Selon les dernières estimations, les 3/4 de la France sont placés en alerte rouge.

Le printemps ne va pas tarder à pointer le bout de son nez : les températures sont plus douces, le soleil revient et les fleurs commencent à éclore. Si le printemps est une saison très appréciée par les Français, il possède un inconvénient : les allergies au pollen, qui sont de retour.

Crédit photo : iStock

Selon des chiffres de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) relayés par le Huffington Post, près d’un adulte sur trois est allergique au pollen, ainsi que 20% des enfants âgés de plus de 9 ans.

La France placée en alerte rouge

Ce mercredi 19 février, le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a placé les 3/4 de la France en alerte rouge pour les allergies au pollen. 79 départements Français sont touchés. Comme le rapporte France Bleu, “les conditions météorologiques douces, ensoleillées et venteuses favorisent l’émission et la dispersion des pollens dans l’air”.

Crédit photo : @rnsapollens / Instagram

Actuellement, seuls 17 départements au nord et au nord-ouest de la France sont en alerte jaune, ce qui représente un risque moyen d’allergie.

“Le risque d’allergie est élevé en ce moment sur les 3/4 du pays avec les pollens de noisetier, d’aulne, de cyprès et de frêne qui se baladent dans l’air. Les mimosas sont eux aussi en pleine floraison avec des allergies de proximité possibles”, alerte le RNSA sur son compte Instagram.

Se protéger du pollen

Si vous êtes allergique au pollen, pensez à éviter certains arbres, plus allergisants que les autres. En plus de cela, le RNSA a délivré quelques conseils à suivre pour vous protéger au mieux. Pensez à rincer vos cheveux le soir après être sorti à l’extérieur et faites sécher votre linge dehors. Gardez les vitres fermées quand vous êtes en voiture et portez un masque et des lunettes pour vous protéger à l’extérieur. Enfin, limitez les activités sportives dehors et soyez vigilant en ville car la pollution peut aggraver les symptômes.