Pollen : Les 6 arbres à éviter quand on est allergique

Si vous êtes allergique au pollen, vous devez savoir que certains arbres ont un potentiel allergisant plus fort que d’autres. Voici ceux à éviter.

Le printemps est là et pour de nombreux Français, cette saison rime avec allergie au pollen. Si vous faites partie des personnes allergiques, vous devez savoir que certains arbres ont un potentiel allergisant plus haut que la moyenne. Ainsi, vous devez éviter de vous en approcher si vous êtes allergique au pollen, au risque de voir vos symptômes s’aggraver.

Crédit photo : iStock

Ces arbres très allergisants produisent des grains de pollen en quantité, qui se répandent largement dans l’air. Ils provoquent des symptômes plus ou moins intenses comme des éternuements, des difficultés respiratoires, des démangeaisons, une congestion nasale ou une toux. Voici les arbres à éviter si vous êtes allergique au pollen.

Le cyprès

Crédit photo : iStock

Cet arbre est le plus redouté des personnes allergiques au pollen car il peut provoquer des rhino-conjonctivites sévères ainsi que de l’asthme. Le pollen de cyprès peut également être à l’origine de problèmes oculaires ou respiratoires.

Le bouleau

Crédit photo : iStock

Le pollen du bouleau présente le potentiel allergisant le plus important de France avec le cyprès. Il provoque une allergie très virulente et engendre des problèmes oculaires et respiratoires, comme des rhinites, des conjonctivites, de la toux et de l'asthme.

L’olivier

Crédit photo : iStock

Cet arbre figure en troisième position parmi les allergies les plus fréquentes, après l’allergie aux graminées et céréales et l’allergie aux herbacés.

Le frêne

Crédit photo : iStock

Le frêne possède un potentiel allergisant très élevé. Cet arbre commun est présent sur l’ensemble de la France et son pollen se répand dans l’air en grande quantité. Sa pollinisation a lieu de décembre à mars et dure entre 4 et 5 semaines.

L’aulne

Crédit photo : iStock

Le pollen de l’aulne est généralement le premier pollen à provoquer une réaction allergique en début d’année. Sa période de pollinisation se situe à partir de la fin du mois de décembre et dure entre 4 à 10 semaines.

Le platane

Crédit photo : iStock

Le platane est un arbre redouté des personnes allergiques. Beaucoup planté en ville, il provoque des symptômes qui sont exacerbés à cause de la pollution et engendre des problèmes respiratoires, notamment au niveau des bronches.